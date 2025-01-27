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Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/vsu-1995691880.html
Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке
Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке - РИА Новости, 27.01.2025
Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке
Украинские войска за 15 минут выпустили 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:27:00+03:00
2025-01-27T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:40 – населенный пункт Иванополье – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в Telegram-канале управления. В 12.55 было выпущено еще 20 ракет из РСЗО по тому же району города. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается. Кроме того, в 11.15 мск по указанному району было выпущено два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке

ВСУ выпустили 30 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки за 15 минут

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:40 – населенный пункт Иванополье – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в Telegram-канале управления. В 12.55 было выпущено еще 20 ракет из РСЗО по тому же району города. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается.
Кроме того, в 11.15 мск по указанному району было выпущено два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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