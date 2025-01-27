https://ria.ru/20250127/vsu-1995691880.html

Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке

Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке - РИА Новости, 27.01.2025

Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке

Украинские войска за 15 минут выпустили 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:27:00+03:00

2025-01-27T13:27:00+03:00

2025-01-27T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:40 – населенный пункт Иванополье – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в Telegram-канале управления. В 12.55 было выпущено еще 20 ракет из РСЗО по тому же району города. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается. Кроме того, в 11.15 мск по указанному району было выпущено два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол