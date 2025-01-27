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Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке
Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке - РИА Новости, 27.01.2025
Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке
Украинские войска за 15 минут выпустили 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:27:00+03:00
2025-01-27T13:27:00+03:00
2025-01-27T13:27:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Никитовскому району Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:40 – населенный пункт Иванополье – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в Telegram-канале управления. В 12.55 было выпущено еще 20 ракет из РСЗО по тому же району города. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях не сообщается. Кроме того, в 11.15 мск по указанному району было выпущено два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Украинские войска выпустили 30 ракет по Горловке
ВСУ выпустили 30 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки за 15 минут