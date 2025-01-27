https://ria.ru/20250127/vsu-1995639367.html

ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 раз за сутки - РИА Новости, 27.01.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область более 40 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области более 40 раз беспилотниками, легкое ранение получила мирная... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:48:00+03:00

2025-01-27T09:48:00+03:00

2025-01-27T09:48:00+03:00

белгородская область

украина

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вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 27 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов Белгородской области более 40 раз беспилотниками, легкое ранение получила мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 58 снарядов и совершены 44 атаки с использованием беспилотников, из них 18 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 9 частных домовладениях, объекте связи, двух транспортных средствах, также в результате попадания снаряда в храм загорелся купол, он полностью уничтожен огнём. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Борисовском районе по селу Берёзовка и хутору Климовое с БПЛА сброшены 6 взрывных устройств… В Волоконовском районе сёла Грушевка, Тишанка, Фощеватово и хутор Старый подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 снарядов, и атакам 7 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 7 населенным пунктам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки с помощью 9 беспилотников. В Ивнянском районе село Новенькое атаковано одним беспилотником. В Красногвардейском районе два села подверглись атакам 2 беспилотников. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 8 БПЛА. В Шебекинском округе по городу Шебекино и двум селам выпущено 9 снарядов и совершены атаки 5 БПЛА. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Новостроевка-Первая выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников… В медицинское учреждение обратилась женщина, которая получила минно-взрывную травму ночью 26 января в результате сброса взрывного устройства с БПЛА. После обследования и оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250127/ataka-1995609054.html

https://ria.ru/20250127/ataka-1995619719.html

https://ria.ru/20250127/bespilotniki-1995624120.html

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белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков, безопасность