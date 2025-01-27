https://ria.ru/20250127/vsu-1995622739.html

Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ выдавали себя за мирных жителей

Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ выдавали себя за мирных жителей - РИА Новости, 27.01.2025

Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ выдавали себя за мирных жителей

Украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей, рассказал РИА Новости местный житель Павел Морковин. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T07:02:00+03:00

2025-01-27T07:02:00+03:00

2025-01-27T07:02:00+03:00

в мире

донбасс

часов яр

артемовск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей, рассказал РИА Новости местный житель Павел Морковин. "У меня в соседнем огороде стояли минометчики ... Они в гражданской форме все время бегали... ну и с миномета стреляли. А дальше стояла большая такая антенна. У их командира была бирка - 17-я бригада, а до этого приезжал и - 27-я бригада. Они ставили радар размером чуть больше холодильника, накрытый сеткой. По этим видно было, кто они такие. Ну, а остальные по гражданке были одеты, соответственно, их можно было принять и за гражданских, если не знаешь", - поделился Морковин. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250127/britanija-1995620241.html

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

донбасс

часов яр

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины