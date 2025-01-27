Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ выдавали себя за мирных жителей
Житель Часова Яра Морковин: украинские военные выдавали себя за мирных жителей
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей, рассказал РИА Новости местный житель Павел Морковин.
"У меня в соседнем огороде стояли минометчики ... Они в гражданской форме все время бегали... ну и с миномета стреляли. А дальше стояла большая такая антенна. У их командира была бирка - 17-я бригада, а до этого приезжал и - 27-я бригада. Они ставили радар размером чуть больше холодильника, накрытый сеткой. По этим видно было, кто они такие. Ну, а остальные по гражданке были одеты, соответственно, их можно было принять и за гражданских, если не знаешь", - поделился Морковин.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.