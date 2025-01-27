https://ria.ru/20250127/vrio-1995779110.html

Врио замгубернатора Курской области написал заявление об уходе

Врио замгубернатора Курской области написал заявление об уходе - РИА Новости, 27.01.2025

Врио замгубернатора Курской области написал заявление об уходе

Врио первого замгубернатора - председателя правительства Курской области Алексей Дедов, который занимал эту должность с 8 октября 2024 года, подал заявление об... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:48:00+03:00

2025-01-27T18:48:00+03:00

2025-01-27T19:00:00+03:00

политика

курская область

алексей дедов

александр хинштейн

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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КУРСК, 27 янв – РИА Новости. Врио первого замгубернатора - председателя правительства Курской области Алексей Дедов, который занимал эту должность с 8 октября 2024 года, подал заявление об уходе, в понедельник сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Алексей Дедов занимал пост вице-губернатора с 2021 года. После назначения руководителем региона Алексея Смирнова в мае 2024, Дедов стал врио первого заместителя губернатора Курской области, однако уже восьмого октября его утвердили в должности. Шестого декабря Смирнов заявил, что переходит на новое место службы, в связи с чем президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Хинштейна. "Сегодня врио первого заместителя губернатора - председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности, в связи с переходом на новое место работы", - сообщил Хинштейн в своем Telegram–канале. В обязанности Дедова входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. Утром в понедельник он традиционно присутствовал на еженедельном заседании правительства Курской области, где сообщал о восстановлении кровель и окон в атакованных ВСУ домах.

https://ria.ru/20250125/otstavka-1995420422.html

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политика, курская область, алексей дедов, александр хинштейн, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины