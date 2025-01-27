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"Объединятся против США": на Западе испугались новой войны - РИА Новости, 27.01.2025
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04:33 27.01.2025 (обновлено: 06:26 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/voyna-1995616702.html
"Объединятся против США": на Западе испугались новой войны
"Объединятся против США": на Западе испугались новой войны - РИА Новости, 27.01.2025
"Объединятся против США": на Западе испугались новой войны
США угрожает война со странами Латинской Америки из-за агрессивной политики Вашингтона, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T04:33:00+03:00
2025-01-27T06:26:00+03:00
в мире
сша
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венесуэла
латинская америка
дональд трамп
скотт риттер
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США угрожает война со странами Латинской Америки из-за агрессивной политики Вашингтона, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на публикацию Госдепартамента о санкциях против Колумбии за отказ Боготы принимать депортированных мигрантов."Вы окажетесь на настоящей войне, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США. И Южное командование (ВС США. — Прим. ред.) с ней не справится", — отметил эксперт.По словам Риттера, Вашингтону критически недостает военных ресурсов, чтобы подкрепить свои требования к другим странам силой.США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных граждан Колумбии. Кроме того, он запретил въезд для чиновников из этой страны, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку.Латинская Америка уже успела стать одним из ключевых регионов для внешней политики Трампа. Так, президент обещал прекратить импорт венесуэльской нефти, заявлял о намерении вернуть Панамский канал, издал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а также вновь внес Кубу в список государств — спонсоров терроризма.
https://ria.ru/20250127/kongress-1995604204.html
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в мире, сша, колумбия, куба, венесуэла, латинская америка, дональд трамп, скотт риттер
В мире, США, Колумбия, Куба, Венесуэла, Латинская Америка, Дональд Трамп, Скотт Риттер
"Объединятся против США": на Западе испугались новой войны

Экс-разведчик Риттер: страны Латинской Америки могут начать войну против США

© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет
Американские военные во время посадки в самолет - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные во время посадки в самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США угрожает война со странами Латинской Америки из-за агрессивной политики Вашингтона, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
Так он отреагировал на публикацию Госдепартамента о санкциях против Колумбии за отказ Боготы принимать депортированных мигрантов.
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"Вы окажетесь на настоящей войне, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США. И Южное командование (ВС США. — Прим. ред.) с ней не справится", — отметил эксперт.
По словам Риттера, Вашингтону критически недостает военных ресурсов, чтобы подкрепить свои требования к другим странам силой.
США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных граждан Колумбии. Кроме того, он запретил въезд для чиновников из этой страны, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку.
Латинская Америка уже успела стать одним из ключевых регионов для внешней политики Трампа. Так, президент обещал прекратить импорт венесуэльской нефти, заявлял о намерении вернуть Панамский канал, издал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а также вновь внес Кубу в список государств — спонсоров терроризма.
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