https://ria.ru/20250127/voyna-1995616702.html

"Объединятся против США": на Западе испугались новой войны

"Объединятся против США": на Западе испугались новой войны - РИА Новости, 27.01.2025

"Объединятся против США": на Западе испугались новой войны

США угрожает война со странами Латинской Америки из-за агрессивной политики Вашингтона, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T04:33:00+03:00

2025-01-27T04:33:00+03:00

2025-01-27T06:26:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США угрожает война со странами Латинской Америки из-за агрессивной политики Вашингтона, заявил отставной разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на публикацию Госдепартамента о санкциях против Колумбии за отказ Боготы принимать депортированных мигрантов."Вы окажетесь на настоящей войне, которая объединит Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Кубу и Мексику против США. И Южное командование (ВС США. — Прим. ред.) с ней не справится", — отметил эксперт.По словам Риттера, Вашингтону критически недостает военных ресурсов, чтобы подкрепить свои требования к другим странам силой.США 26 января ввели санкции и 25-процентные пошлины на все товары из Колумбии за отказ Боготы принять депортированных мигрантов. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что это только начало, заявив, что Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства по приему депортированных граждан Колумбии. Кроме того, он запретил въезд для чиновников из этой страны, ввел визовые ограничения против членов их семей и других приближенных, а также установил для всех колумбийских граждан на границе США усиленную проверку.Латинская Америка уже успела стать одним из ключевых регионов для внешней политики Трампа. Так, президент обещал прекратить импорт венесуэльской нефти, заявлял о намерении вернуть Панамский канал, издал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а также вновь внес Кубу в список государств — спонсоров терроризма.

https://ria.ru/20250127/kongress-1995604204.html

https://ria.ru/20250126/kitay-1995489206.html

сша

колумбия

куба

венесуэла

латинская америка

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в мире, сша, колумбия, куба, венесуэла, латинская америка, дональд трамп, скотт риттер