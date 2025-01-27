https://ria.ru/20250127/vorobev-1995746801.html

Воробьев призвал ликвидировать в Подмосковье незаконные торговые объекты

Воробьев призвал ликвидировать в Подмосковье незаконные торговые объекты - РИА Новости, 27.01.2025

Воробьев призвал ликвидировать в Подмосковье незаконные торговые объекты

Власти Подмосковья поставили задачу ликвидировать в регионе нестационарные торговые объекты, нарушающие закон, при этом данное решение никак не навредит правам... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:56:00+03:00

2025-01-27T16:56:00+03:00

2025-01-27T16:56:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Подмосковья поставили задачу ликвидировать в регионе нестационарные торговые объекты, нарушающие закон, при этом данное решение никак не навредит правам малого и среднего предпринимательства, ведущего законный бизнес, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы ставим себе задачу – навести порядок в сфере торговли по всей области, убрать нестационарные объекты, которые работают, нарушая закон - не платят налоги, реализуют сомнительную продукцию и услуги. Ну и, конечно, портят вид наших территорий. Но важно отметить, что мы ни в коем случае не будем ущемлять права малого и среднего предпринимательства (МСП), когда бизнес ведется честно и законно", - сказал Воробьёв, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно сообщению, в понедельник губернатор принял участие в заседании коллегии Главного управления МВД России по Московской области, где были подведены итоги деятельности ведомства за 2024 год и обозначены задачи на 2025-й, а также прошло награждение отличившихся сотрудников. Так, в 2024 году в области установили 17,4 тысячи камер системы "Безопасный регион", в планах на этот год – еще 10 тысяч. "Профилактический эффект от этой работы очевиден. В местах расположения камер преступность существенно снизилась. При применении аппаратом системы "Безопасный регион" раскрыто более 3,5 тысячи преступлений, что почти на четверть больше показателей 2023 года. Выявлено 4 тысячи административных правонарушений", - отметил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков, слова которого приводятся в сообщении. -0-

https://ria.ru/20250127/podmoskove-1995741646.html

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московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)