https://ria.ru/20250127/vertolet-1995724522.html
МАК назвал причину крушения частного вертолета в Подмосковье
МАК назвал причину крушения частного вертолета в Подмосковье - РИА Новости, 27.01.2025
МАК назвал причину крушения частного вертолета в Подмосковье
Причиной крушения частного вертолета Robinson R-44 3 октября 2021 года в Московской области, в ходе которого погибло три человека, стало окончившееся топливо,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:42:00+03:00
2025-01-27T15:42:00+03:00
2025-01-27T15:42:00+03:00
происшествия
космос - риа наука
московская область (подмосковье)
россия
лыткарино
межгосударственный авиационный комитет
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995722416_0:58:600:396_1920x0_80_0_0_6a164409629fa15ab14c6fb696d4dbf7.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Причиной крушения частного вертолета Robinson R-44 3 октября 2021 года в Московской области, в ходе которого погибло три человека, стало окончившееся топливо, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Данное воздушное судно принадлежало частному лицу. Вертолет с двумя пассажирами и командиром на борту столкнулся с землей. Воздушное судно было разрушено, но не загорелось. Все трое находившихся на борту погибли. "Авиационное происшествие с вертолетом R-44 RA-04172 произошло при выполнении полета ночью ... , после полной выработки топлива, приведшей к остановке двигателя и последующему столкновению ВС с земной поверхностью", - сообщил МАК. Там добавили, что катастрофе, вероятно, способствовали: негерметичность топливной системы; отсутствие контроля капитана воздушного судна за выработкой топлива в полете и выполнение им полета в состоянии усталости. При этом, как указали в МАК, погодные условия были приемлемыми для полетов на малых высотах. По итогам расследования Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. Как сообщал в начале октября СК, вертолет Robinson R-44 упал в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета, погибли три человека на борту. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По информации СК, вертолет Robinson использовался для экскурсионных полетов.
https://ria.ru/20250110/vertolet-1993165023.html
https://ria.ru/20240901/kamchatka-1969794481.html
московская область (подмосковье)
россия
лыткарино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995722416_44:0:577:400_1920x0_80_0_0_e50b0922756829fb244b498b448b3192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, космос - риа наука, московская область (подмосковье), россия, лыткарино, межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Космос - РИА Наука, Московская область (Подмосковье), Россия, Лыткарино, Межгосударственный авиационный комитет, Следственный комитет России (СК РФ)
МАК назвал причину крушения частного вертолета в Подмосковье
МАК: причиной крушения вертолета R-44 в Подмосковье стала нехватка топлива
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Причиной крушения частного вертолета Robinson R-44 3 октября 2021 года в Московской области, в ходе которого погибло три человека, стало окончившееся топливо, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Данное воздушное судно принадлежало частному лицу. Вертолет с двумя пассажирами и командиром на борту столкнулся с землей. Воздушное судно было разрушено, но не загорелось. Все трое находившихся на борту погибли.
«
"Авиационное происшествие с вертолетом R-44 RA-04172 произошло при выполнении полета ночью ... , после полной выработки топлива, приведшей к остановке двигателя и последующему столкновению ВС с земной поверхностью", - сообщил МАК.
Там добавили, что катастрофе, вероятно, способствовали: негерметичность топливной системы; отсутствие контроля капитана воздушного судна за выработкой топлива в полете и выполнение им полета в состоянии усталости.
При этом, как указали в МАК, погодные условия были приемлемыми для полетов на малых высотах. По итогам расследования Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.
Как сообщал в начале октября СК, вертолет Robinson R-44 упал в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета, погибли три человека на борту. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По информации СК, вертолет Robinson использовался для экскурсионных полетов.