https://ria.ru/20250127/vertolet-1995724522.html

МАК назвал причину крушения частного вертолета в Подмосковье

МАК назвал причину крушения частного вертолета в Подмосковье - РИА Новости, 27.01.2025

МАК назвал причину крушения частного вертолета в Подмосковье

Причиной крушения частного вертолета Robinson R-44 3 октября 2021 года в Московской области, в ходе которого погибло три человека, стало окончившееся топливо,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:42:00+03:00

2025-01-27T15:42:00+03:00

2025-01-27T15:42:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Причиной крушения частного вертолета Robinson R-44 3 октября 2021 года в Московской области, в ходе которого погибло три человека, стало окончившееся топливо, следует из отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Данное воздушное судно принадлежало частному лицу. Вертолет с двумя пассажирами и командиром на борту столкнулся с землей. Воздушное судно было разрушено, но не загорелось. Все трое находившихся на борту погибли. "Авиационное происшествие с вертолетом R-44 RA-04172 произошло при выполнении полета ночью ... , после полной выработки топлива, приведшей к остановке двигателя и последующему столкновению ВС с земной поверхностью", - сообщил МАК. Там добавили, что катастрофе, вероятно, способствовали: негерметичность топливной системы; отсутствие контроля капитана воздушного судна за выработкой топлива в полете и выполнение им полета в состоянии усталости. При этом, как указали в МАК, погодные условия были приемлемыми для полетов на малых высотах. По итогам расследования Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. Как сообщал в начале октября СК, вертолет Robinson R-44 упал в лесополосе в городском округе Лыткарино во время учебно-тренировочного полета, погибли три человека на борту. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По информации СК, вертолет Robinson использовался для экскурсионных полетов.

https://ria.ru/20250110/vertolet-1993165023.html

https://ria.ru/20240901/kamchatka-1969794481.html

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происшествия, космос - риа наука, московская область (подмосковье), россия, лыткарино, межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф)