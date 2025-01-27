https://ria.ru/20250127/verbitskiy-1995675909.html

Математика Вербицкого* объявили в международный розыск

Математика Вербицкого* объявили в международный розыск - РИА Новости, 27.01.2025

Математика Вербицкого* объявили в международный розыск

МВД РФ объявило в международный розыск математика Михаила Вербицкого*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:08:00+03:00

2025-01-27T12:08:00+03:00

2025-01-27T12:08:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. МВД РФ объявило в международный розыск математика Михаила Вербицкого*, сообщается на сайте ведомства. "Вербицкий* Михаил Сергеевич, 20.06.1969. Разыскивается по статье УК", - следует из базы ведомства. По какой статье разыскивается Вербицкий*, не уточняется. Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что против математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", он находится за границей. В январе Росфинмониторинг внес Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов.*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240306/rozysk-1931578773.html

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2025

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия