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Математика Вербицкого* объявили в международный розыск - РИА Новости, 27.01.2025
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12:08 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/verbitskiy-1995675909.html
Математика Вербицкого* объявили в международный розыск
Математика Вербицкого* объявили в международный розыск - РИА Новости, 27.01.2025
Математика Вербицкого* объявили в международный розыск
МВД РФ объявило в международный розыск математика Михаила Вербицкого*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:08:00+03:00
2025-01-27T12:08:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. МВД РФ объявило в международный розыск математика Михаила Вербицкого*, сообщается на сайте ведомства. "Вербицкий* Михаил Сергеевич, 20.06.1969. Разыскивается по статье УК", - следует из базы ведомства. По какой статье разыскивается Вербицкий*, не уточняется. Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что против математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", он находится за границей. В январе Росфинмониторинг внес Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов.*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240306/rozysk-1931578773.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Математика Вербицкого* объявили в международный розыск

МВД объявило в международный розыск математика Михаила Вербицкого

© Фото : Миша ВербицкийМихаил Вербицкий*
Михаил Вербицкий* - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Миша Вербицкий
Михаил Вербицкий*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. МВД РФ объявило в международный розыск математика Михаила Вербицкого*, сообщается на сайте ведомства.
"Вербицкий* Михаил Сергеевич, 20.06.1969. Разыскивается по статье УК", - следует из базы ведомства.
По какой статье разыскивается Вербицкий*, не уточняется.
Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что против математика и блогера Михаила Вербицкого*, призывавшего к ударам по России, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", он находится за границей.
В январе Росфинмониторинг внес Вербицкого* в перечень экстремистов и террористов.
*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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