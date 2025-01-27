https://ria.ru/20250127/vengriya-1995743845.html

Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России

Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России - РИА Новости, 27.01.2025

Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России

То, что Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России, не означает, что она не сделает этого в марте, когда будет решаться вопрос о... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:47:00+03:00

2025-01-27T16:47:00+03:00

2025-01-27T17:01:00+03:00

венгрия

россия

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. То, что Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России, не означает, что она не сделает этого в марте, когда будет решаться вопрос о продлении санкций против физических лиц, и через полгода, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.Ранее Сийярто заявил, что Венгрия получила от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывалась продлевать санкции против РФ."Я хотел бы отметить, что наше решение не накладывать сейчас вето (на продление санкций против РФ - ред.) никоим образом не предсказывает нашего поведения при голосовании в будущем. В марте надо будет принимать решение о сохранении санкций против физических лиц, затем, через шесть месяцев, снова о санкции, если ситуация еще будет похожей на нынешнюю", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250126/evrosoyuz-1995548857.html

https://ria.ru/20250125/siiyarto-1995491242.html

венгрия

россия

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венгрия, россия, санкции в отношении россии