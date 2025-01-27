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Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России - РИА Новости, 27.01.2025
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16:47 27.01.2025 (обновлено: 17:01 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/vengriya-1995743845.html
Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России
Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России - РИА Новости, 27.01.2025
Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России
То, что Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России, не означает, что она не сделает этого в марте, когда будет решаться вопрос о... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:47:00+03:00
2025-01-27T17:01:00+03:00
венгрия
россия
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. То, что Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России, не означает, что она не сделает этого в марте, когда будет решаться вопрос о продлении санкций против физических лиц, и через полгода, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.Ранее Сийярто заявил, что Венгрия получила от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывалась продлевать санкции против РФ."Я хотел бы отметить, что наше решение не накладывать сейчас вето (на продление санкций против РФ - ред.) никоим образом не предсказывает нашего поведения при голосовании в будущем. В марте надо будет принимать решение о сохранении санкций против физических лиц, затем, через шесть месяцев, снова о санкции, если ситуация еще будет похожей на нынешнюю", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250126/evrosoyuz-1995548857.html
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венгрия, россия, санкции в отношении россии
Венгрия, Россия, Санкции в отношении России
Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России

Сийярто: Венгрия не ветировала санкции против России, но может сделать это потом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. То, что Венгрия не стала накладывать вето на продление санкций против России, не означает, что она не сделает этого в марте, когда будет решаться вопрос о продлении санкций против физических лиц, и через полгода, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия получила от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывалась продлевать санкции против РФ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В МИД Венгрии прокомментировали позицию ЕС по антироссийским санкциям
26 января, 14:13
"Я хотел бы отметить, что наше решение не накладывать сейчас вето (на продление санкций против РФ - ред.) никоим образом не предсказывает нашего поведения при голосовании в будущем. В марте надо будет принимать решение о сохранении санкций против физических лиц, затем, через шесть месяцев, снова о санкции, если ситуация еще будет похожей на нынешнюю", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Сийярто потребовал от Каллас гарантий по энергобезопасности Венгрии
25 января, 20:26
 
ВенгрияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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