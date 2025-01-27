https://ria.ru/20250127/vengriya-1995686245.html

В МИД Венгрии ответили на вопрос о продлении санкций против России

В МИД Венгрии ответили на вопрос о продлении санкций против России - РИА Новости, 27.01.2025

В МИД Венгрии ответили на вопрос о продлении санкций против России

Голосование Венгрии по продлению антироссийских санкций еще на полгода будет зависеть от того, даст ли Евросоюз Будапешту гарантии по энергобезопасности, заявил РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:51:00+03:00

2025-01-27T12:51:00+03:00

2025-01-27T12:51:00+03:00

россия

венгрия

будапешт

петер сийярто

виктор орбан

кайя каллас

евросоюз

оэср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Голосование Венгрии по продлению антироссийских санкций еще на полгода будет зависеть от того, даст ли Евросоюз Будапешту гарантии по энергобезопасности, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти. "Сегодня на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантии того, что она будет в будущем предпринимать шаги во всех случаях, когда энергобезопасности стран-членов ЕС угрожают из-за пределов Евросоюза", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее Сийярто перед возможным продлением санкций против РФ потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас и генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиаса Корманна гарантий, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии. В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены до 31 июля 2025 года. Ранее Орбан заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер на фоне информации о намерении Венгрии бойкотировать очередное продление антироссийских мер, заявляла, что Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250125/siiyarto-1995491242.html

https://ria.ru/20250125/vengriya-1995470393.html

россия

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, кайя каллас, евросоюз, оэср, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире