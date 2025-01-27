В МИД Венгрии ответили на вопрос о продлении санкций против России
Сийярто: голосование Венгрии по антироссийским санкциям зависит от гарантий ЕС
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Голосование Венгрии по продлению антироссийских санкций еще на полгода будет зависеть от того, даст ли Евросоюз Будапешту гарантии по энергобезопасности, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
"Сегодня на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантии того, что она будет в будущем предпринимать шаги во всех случаях, когда энергобезопасности стран-членов ЕС угрожают из-за пределов Евросоюза", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее Сийярто перед возможным продлением санкций против РФ потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас и генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиаса Корманна гарантий, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии.
В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены до 31 июля 2025 года.
Ранее Орбан заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер на фоне информации о намерении Венгрии бойкотировать очередное продление антироссийских мер, заявляла, что Евросоюз пытается договориться о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января, но не комментирует возможное обращение к правительству Бельгии о блокировании активов РФ на случай, если не удастся продлить такие санкции.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
Венгрия и Турция назвали действия Украины возмутительными
25 января, 16:09