https://ria.ru/20250127/vengrija-1995641259.html
СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций
СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций - РИА Новости, 27.01.2025
СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций
Венгрия, cкорее всего, пойдет на уступки в вопросе продления европейских санкций против России, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:56:00+03:00
2025-01-27T09:56:00+03:00
2025-01-27T12:27:00+03:00
венгрия
россия
будапешт
виктор орбан
евросоюз
politico
турецкий поток
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:304:2950:1963_1920x0_80_0_0_da34e9175e65fd467260ab0b90b3cda5.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Венгрия, cкорее всего, пойдет на уступки в вопросе продления европейских санкций против России, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза. "Теперь просматривается <…> сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит в обмен на заявление, посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью", — говорится в статье. По словам источников, договоренность предполагается официально оформить во время сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.На встрече будет обсуждаться продление действующих и введение новых санкций против России. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "нажал ручной тормоз" и просит коллег по ЕC обдумать целесообразность дальнейшего продления антироссийских ограничений. По его словам, общий ущерб Венгрии из-за санкционной политики составил более 18 миллиардов евро. При этом Орбан подчеркнул, что Будапешт поддержит продление рестрикций, если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
https://ria.ru/20250124/evropa-1995333833.html
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0aca239193909fb5831a1f5d6f063ab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, politico, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Politico, Турецкий поток, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций
Politico: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций