Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 27.01.2025 (обновлено: 12:27 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/vengrija-1995641259.html
СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций
СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций - РИА Новости, 27.01.2025
СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций
Венгрия, cкорее всего, пойдет на уступки в вопросе продления европейских санкций против России, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:56:00+03:00
2025-01-27T12:27:00+03:00
венгрия
россия
будапешт
виктор орбан
евросоюз
politico
турецкий поток
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:304:2950:1963_1920x0_80_0_0_da34e9175e65fd467260ab0b90b3cda5.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Венгрия, cкорее всего, пойдет на уступки в вопросе продления европейских санкций против России, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза. "Теперь просматривается &lt;…&gt; сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит в обмен на заявление, посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью", — говорится в статье. По словам источников, договоренность предполагается официально оформить во время сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.На встрече будет обсуждаться продление действующих и введение новых санкций против России. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "нажал ручной тормоз" и просит коллег по ЕC обдумать целесообразность дальнейшего продления антироссийских ограничений. По его словам, общий ущерб Венгрии из-за санкционной политики составил более 18 миллиардов евро. При этом Орбан подчеркнул, что Будапешт поддержит продление рестрикций, если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
https://ria.ru/20250124/evropa-1995333833.html
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0aca239193909fb5831a1f5d6f063ab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, politico, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Politico, Турецкий поток, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций

Politico: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Венгрия, cкорее всего, пойдет на уступки в вопросе продления европейских санкций против России, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.
"Теперь просматривается <…> сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит в обмен на заявление, посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью", — говорится в статье.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
"Вы заплатите". На Западе раскрыли, что Россия сделала для Европы
24 января, 14:47
По словам источников, договоренность предполагается официально оформить во время сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.
На встрече будет обсуждаться продление действующих и введение новых санкций против России. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "нажал ручной тормоз" и просит коллег по ЕC обдумать целесообразность дальнейшего продления антироссийских ограничений. По его словам, общий ущерб Венгрии из-за санкционной политики составил более 18 миллиардов евро.
При этом Орбан подчеркнул, что Будапешт поддержит продление рестрикций, если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Метастазы Украины: Европа пошла вразнос
Вчера, 08:00
 
ВенгрияРоссияБудапештВиктор ОрбанЕвросоюзPoliticoТурецкий потокСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала