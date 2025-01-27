https://ria.ru/20250127/vengrija-1995641259.html

СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций

СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций - РИА Новости, 27.01.2025

СМИ: Венгрия может уступить ЕС в вопросе продления антироссийских санкций

Венгрия, cкорее всего, пойдет на уступки в вопросе продления европейских санкций против России, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:56:00+03:00

2025-01-27T09:56:00+03:00

2025-01-27T12:27:00+03:00

венгрия

россия

будапешт

виктор орбан

евросоюз

politico

турецкий поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Венгрия, cкорее всего, пойдет на уступки в вопросе продления европейских санкций против России, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза. "Теперь просматривается <…> сделка по предотвращению угрозы со стороны Венгрии. Будапешт, как ожидается, отступит в обмен на заявление, посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью", — говорится в статье. По словам источников, договоренность предполагается официально оформить во время сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.На встрече будет обсуждаться продление действующих и введение новых санкций против России. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "нажал ручной тормоз" и просит коллег по ЕC обдумать целесообразность дальнейшего продления антироссийских ограничений. По его словам, общий ущерб Венгрии из-за санкционной политики составил более 18 миллиардов евро. При этом Орбан подчеркнул, что Будапешт поддержит продление рестрикций, если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.

https://ria.ru/20250124/evropa-1995333833.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html

венгрия

россия

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венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, politico, турецкий поток, санкции в отношении россии, в мире