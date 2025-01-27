В Калифорнии оценили шансы на отделение от США
В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США
© AP Photo / Jeff ChiuУчастник акции протеста с перевернутым флагом США
© AP Photo / Jeff Chiu
Участник акции протеста с перевернутым флагом США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Инициатор новой петиции за отделение штата Калифорния от США Маркус Эванс говорит о более высоких шансах на успех идеи, чем в 2016 году, когда нынешний лидер страны Дональд Трамп впервые победил на президентских выборах, его слова приводит телеканал CBS.
CBS отмечает, что новая петиция по сбору подписей жителей Калифорнии в пользу выхода штата из состава США была одобрена властями. Она должна набрать более 546 тысяч подписей к 22 июля. Если это будет сделано, то в ноябре 2028 года должно состояться голосование, на котором 55 процентов избирателей должны высказаться за отделение от Соединенных Штатов.
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"Мы считаем, что сейчас настало лучшее время для Calexit (название выхода Калифорнии из США по аналогии с Brexit, выходом Великобритании из Евросоюза. — Прим. ред.). Сейчас у нас более благоприятные условия для осуществления Calexit, чем в 2016 году", — приводит слова Эванса телеканал.
Местные СМИ пишут, что Эванс — сотрудник департамента транспорта Калифорнии, который решил выступить с этой инициативой.
Эванс указывал на возвращение Трампа на пост президента после преодоления двух импичментов в первый срок и судебных дел на федеральном уровне.
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Телеканал отмечает, что в случае успеха петиции Калифорния должна будет создать комиссию по изучению жизнеспособности штата как независимого государства в 2027-м и опубликовать отчет в следующем году.
Если жители Калифорнии поддержат выход из состава Соединенных Штатов на голосовании в 2028-м, то итоги выборов будут считаться вынесением вотума недоверия США и выражением воли жителей Калифорнии стать независимым государством.
При этом дальнейший юридический путь к выходу штата из состава страны не указывается.
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