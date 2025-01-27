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В Калифорнии оценили шансы на отделение от США - РИА Новости, 27.01.2025
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14:53 27.01.2025 (обновлено: 20:20 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/usa-1995708971.html
В Калифорнии оценили шансы на отделение от США
В Калифорнии оценили шансы на отделение от США - РИА Новости, 27.01.2025
В Калифорнии оценили шансы на отделение от США
Инициатор новой петиции за отделение штата Калифорния от США Маркус Эванс говорит о более высоких шансах на успех идеи, чем в 2016 году, когда нынешний лидер... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:53:00+03:00
2025-01-27T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Инициатор новой петиции за отделение штата Калифорния от США Маркус Эванс говорит о более высоких шансах на успех идеи, чем в 2016 году, когда нынешний лидер страны Дональд Трамп впервые победил на президентских выборах, его слова приводит телеканал CBS.CBS отмечает, что новая петиция по сбору подписей жителей Калифорнии в пользу выхода штата из состава США была одобрена властями. Она должна набрать более 546 тысяч подписей к 22 июля. Если это будет сделано, то в ноябре 2028 года должно состояться голосование, на котором 55 процентов избирателей должны высказаться за отделение от Соединенных Штатов. "Мы считаем, что сейчас настало лучшее время для Calexit (название выхода Калифорнии из США по аналогии с Brexit, выходом Великобритании из Евросоюза. — Прим. ред.). Сейчас у нас более благоприятные условия для осуществления Calexit, чем в 2016 году", — приводит слова Эванса телеканал.Местные СМИ пишут, что Эванс — сотрудник департамента транспорта Калифорнии, который решил выступить с этой инициативой. Эванс указывал на возвращение Трампа на пост президента после преодоления двух импичментов в первый срок и судебных дел на федеральном уровне. Телеканал отмечает, что в случае успеха петиции Калифорния должна будет создать комиссию по изучению жизнеспособности штата как независимого государства в 2027-м и опубликовать отчет в следующем году. Если жители Калифорнии поддержат выход из состава Соединенных Штатов на голосовании в 2028-м, то итоги выборов будут считаться вынесением вотума недоверия США и выражением воли жителей Калифорнии стать независимым государством. При этом дальнейший юридический путь к выходу штата из состава страны не указывается.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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в мире, калифорния, сша, великобритания, дональд трамп
В мире, Калифорния, США, Великобритания, Дональд Трамп
В Калифорнии оценили шансы на отделение от США

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США

© AP Photo / Jeff ChiuУчастник акции протеста с перевернутым флагом США
Участник акции протеста с перевернутым флагом США - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Участник акции протеста с перевернутым флагом США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Инициатор новой петиции за отделение штата Калифорния от США Маркус Эванс говорит о более высоких шансах на успех идеи, чем в 2016 году, когда нынешний лидер страны Дональд Трамп впервые победил на президентских выборах, его слова приводит телеканал CBS.
CBS отмечает, что новая петиция по сбору подписей жителей Калифорнии в пользу выхода штата из состава США была одобрена властями. Она должна набрать более 546 тысяч подписей к 22 июля. Если это будет сделано, то в ноябре 2028 года должно состояться голосование, на котором 55 процентов избирателей должны высказаться за отделение от Соединенных Штатов.
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"Мы считаем, что сейчас настало лучшее время для Calexit (название выхода Калифорнии из США по аналогии с Brexit, выходом Великобритании из Евросоюза. — Прим. ред.). Сейчас у нас более благоприятные условия для осуществления Calexit, чем в 2016 году", — приводит слова Эванса телеканал.
Местные СМИ пишут, что Эванс — сотрудник департамента транспорта Калифорнии, который решил выступить с этой инициативой.
Эванс указывал на возвращение Трампа на пост президента после преодоления двух импичментов в первый срок и судебных дел на федеральном уровне.
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Телеканал отмечает, что в случае успеха петиции Калифорния должна будет создать комиссию по изучению жизнеспособности штата как независимого государства в 2027-м и опубликовать отчет в следующем году.
Если жители Калифорнии поддержат выход из состава Соединенных Штатов на голосовании в 2028-м, то итоги выборов будут считаться вынесением вотума недоверия США и выражением воли жителей Калифорнии стать независимым государством.
При этом дальнейший юридический путь к выходу штата из состава страны не указывается.
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