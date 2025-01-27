Рейтинг@Mail.ru
В США подсчитали экономию от отмены политики разнообразия и равенства - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/usa-1995647677.html
В США подсчитали экономию от отмены политики разнообразия и равенства
В США подсчитали экономию от отмены политики разнообразия и равенства - РИА Новости, 27.01.2025
В США подсчитали экономию от отмены политики разнообразия и равенства
США смогли сэкономить дополнительные 145 миллионов долларов благодаря отмене программ поддержки так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:25:00+03:00
2025-01-27T10:25:00+03:00
в мире
сша
огайо
дональд трамп
вивек рамасвами
кэролайн ливитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США смогли сэкономить дополнительные 145 миллионов долларов благодаря отмене программ поддержки так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американском правительстве, сообщает новый государственный департамент по достижению госэффективности (DOGE) в соцсети X."Еще 145 миллионов долларов сэкономлено за счет отмены 16 контрактов в рамках программ DEI министерствами труда, транспорта, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и социальных служб, а также (министерством - ред.) финансов. Спасибо этим ведомствам за их активную и оперативную работу", - говорится в сообщении на странице DOGE. В конце января официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что сотрудники, отвечающие за программы DEI в американском правительстве, будут отправлены в оплачиваемый отпуск. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Он призвал подчиненных поощрять и частный сектор отказываться от политики DEI. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html
сша
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, огайо, дональд трамп, вивек рамасвами, кэролайн ливитт
В мире, США, Огайо, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Кэролайн Ливитт
В США подсчитали экономию от отмены политики разнообразия и равенства

DOGE: США сэкономили 145 миллионов долларов благодаря отмене программ DEI

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США смогли сэкономить дополнительные 145 миллионов долларов благодаря отмене программ поддержки так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американском правительстве, сообщает новый государственный департамент по достижению госэффективности (DOGE) в соцсети X.
"Еще 145 миллионов долларов сэкономлено за счет отмены 16 контрактов в рамках программ DEI министерствами труда, транспорта, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и социальных служб, а также (министерством - ред.) финансов. Спасибо этим ведомствам за их активную и оперативную работу", - говорится в сообщении на странице DOGE.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00
В конце января официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что сотрудники, отвечающие за программы DEI в американском правительстве, будут отправлены в оплачиваемый отпуск.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Он призвал подчиненных поощрять и частный сектор отказываться от политики DEI.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп отменил инклюзивность и равенство в правительстве США
22 января, 06:29
 
В миреСШАОгайоДональд ТрампВивек РамасвамиКэролайн Ливитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала