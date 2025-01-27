https://ria.ru/20250127/usa-1995647677.html

В США подсчитали экономию от отмены политики разнообразия и равенства

В США подсчитали экономию от отмены политики разнообразия и равенства - РИА Новости, 27.01.2025

В США подсчитали экономию от отмены политики разнообразия и равенства

США смогли сэкономить дополнительные 145 миллионов долларов благодаря отмене программ поддержки так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:25:00+03:00

2025-01-27T10:25:00+03:00

2025-01-27T10:25:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

вивек рамасвами

кэролайн ливитт

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США смогли сэкономить дополнительные 145 миллионов долларов благодаря отмене программ поддержки так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американском правительстве, сообщает новый государственный департамент по достижению госэффективности (DOGE) в соцсети X."Еще 145 миллионов долларов сэкономлено за счет отмены 16 контрактов в рамках программ DEI министерствами труда, транспорта, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и социальных служб, а также (министерством - ред.) финансов. Спасибо этим ведомствам за их активную и оперативную работу", - говорится в сообщении на странице DOGE. В конце января официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что сотрудники, отвечающие за программы DEI в американском правительстве, будут отправлены в оплачиваемый отпуск. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Он призвал подчиненных поощрять и частный сектор отказываться от политики DEI. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, огайо, дональд трамп, вивек рамасвами, кэролайн ливитт