В США подсчитали экономию от отмены политики разнообразия и равенства
DOGE: США сэкономили 145 миллионов долларов благодаря отмене программ DEI
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США смогли сэкономить дополнительные 145 миллионов долларов благодаря отмене программ поддержки так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американском правительстве, сообщает новый государственный департамент по достижению госэффективности (DOGE) в соцсети X.
"Еще 145 миллионов долларов сэкономлено за счет отмены 16 контрактов в рамках программ DEI министерствами труда, транспорта, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и социальных служб, а также (министерством - ред.) финансов. Спасибо этим ведомствам за их активную и оперативную работу", - говорится в сообщении на странице DOGE.
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В конце января официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что сотрудники, отвечающие за программы DEI в американском правительстве, будут отправлены в оплачиваемый отпуск.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Он призвал подчиненных поощрять и частный сектор отказываться от политики DEI.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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