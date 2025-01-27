Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 27.01.2025 (обновлено: 21:46 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/umerov-1995787179.html
На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны
На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны
На Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова, сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:51:00+03:00
2025-01-27T21:46:00+03:00
в мире
украина
рустем умеров
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_fc3300630e9ec913e84342a15779d09b.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова, сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Telegram-канале."НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым", — говорится в публикации.Как уточнили в центре, дело возбудили по обвинению в злоупотреблении властью.По данным ЦПК, Умеров незаконно уволил двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира, а также отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Ее назначили на этот пост после коррупционных скандалов в январе прошлого года.Об отказе в продлении контракта стало известно 24 января. Тогда же Умеров заявил, что подал в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Он стал заместителем главы Минобороны Украины в октябре 2023-го.
https://ria.ru/20250125/syrskiy-1995420833.html
https://ria.ru/20250122/ukraina-1995044272.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_f9a449a55c03ef4a6c44ee585d4a7a4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, рустем умеров, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Рустем Умеров, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны

"Центр противодействия коррупции": на Украине завели дело на главу МО Умерова

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова, сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Telegram-канале.
"НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым", — говорится в публикации.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Сырского могут допросить по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области
25 января, 01:45
Как уточнили в центре, дело возбудили по обвинению в злоупотреблении властью.
По данным ЦПК, Умеров незаконно уволил двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира, а также отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Ее назначили на этот пост после коррупционных скандалов в январе прошлого года.
Об отказе в продлении контракта стало известно 24 января. Тогда же Умеров заявил, что подал в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Он стал заместителем главы Минобороны Украины в октябре 2023-го.
Юрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ
22 января, 21:27
 
В миреУкраинаРустем УмеровМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала