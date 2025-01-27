https://ria.ru/20250127/umerov-1995787179.html
На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны
На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны
На Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова, сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:51:00+03:00
2025-01-27T19:51:00+03:00
2025-01-27T21:46:00+03:00
в мире
украина
рустем умеров
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_fc3300630e9ec913e84342a15779d09b.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова, сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Telegram-канале."НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым", — говорится в публикации.Как уточнили в центре, дело возбудили по обвинению в злоупотреблении властью.По данным ЦПК, Умеров незаконно уволил двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира, а также отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Ее назначили на этот пост после коррупционных скандалов в январе прошлого года.Об отказе в продлении контракта стало известно 24 января. Тогда же Умеров заявил, что подал в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Он стал заместителем главы Минобороны Украины в октябре 2023-го.
https://ria.ru/20250125/syrskiy-1995420833.html
https://ria.ru/20250122/ukraina-1995044272.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_f9a449a55c03ef4a6c44ee585d4a7a4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рустем умеров, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Рустем Умеров, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны
"Центр противодействия коррупции": на Украине завели дело на главу МО Умерова