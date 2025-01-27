https://ria.ru/20250127/umerov-1995787179.html

На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны

На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны - РИА Новости, 27.01.2025

На Украине сообщили о возбуждении уголовного дела против министра обороны

На Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова, сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:51:00+03:00

2025-01-27T19:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова, сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Telegram-канале."НАБУ зарегистрировало производство по заявлению ЦПК о совершении преступления Рустемом Умеровым", — говорится в публикации.Как уточнили в центре, дело возбудили по обвинению в злоупотреблении властью.По данным ЦПК, Умеров незаконно уволил двух членов наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигира, а также отказал в продлении контракта директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Ее назначили на этот пост после коррупционных скандалов в январе прошлого года.Об отказе в продлении контракта стало известно 24 января. Тогда же Умеров заявил, что подал в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова. Он стал заместителем главы Минобороны Украины в октябре 2023-го.

https://ria.ru/20250125/syrskiy-1995420833.html

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в мире, украина, рустем умеров, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)