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"Все продается". На Западе раскрыли ужасающую правду о зверствах на Украине
"Все продается". На Западе раскрыли ужасающую правду о зверствах на Украине - РИА Новости, 27.01.2025
"Все продается". На Западе раскрыли ужасающую правду о зверствах на Украине
Режим Владимира Зеленского обвиняют в торговле человеческими эмбрионами, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:48:00+03:00
2025-01-27T14:48:00+03:00
2025-01-27T21:17:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Режим Владимира Зеленского обвиняют в торговле человеческими эмбрионами, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украина десятилетиями была в центре незаконной торговли людьми, проституции и суррогатного материнства. Госдепартамент США писал об этом отчеты. Теперь появились обвинения в торговле человеческими эмбрионами. Учитывая масштабы коррупции на Украине, меня ничто не удивляет", — написал он.Журналист добавил: "если эти утверждения верны, это означает очередное дно диктатуры, где абсолютно все продается".Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. По данным опроса, опубликованного 24 января, украинцы считают коррупцию главной проблемой после конфликта с Россией.
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, чей боуз, государственный департамент сша
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Государственный департамент США
"Все продается". На Западе раскрыли ужасающую правду о зверствах на Украине
Журналист Боуз рассказал об обвинениях против Украины в торговле эмбрионами