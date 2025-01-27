https://ria.ru/20250127/ukraina-1995804232.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.01.2025

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T23:19:00+03:00

2025-01-27T23:19:00+03:00

2025-01-27T23:19:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Одесской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 22.58 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской области. До этого ее объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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