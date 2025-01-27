https://ria.ru/20250127/ukraina-1995801057.html

На Украине хотят взыскать активы исполнительного директора "России сегодня"

На Украине хотят взыскать активы исполнительного директора "России сегодня" - РИА Новости, 27.01.2025

На Украине хотят взыскать активы исполнительного директора "России сегодня"

Минюст Украины заявил, что подал в суд иск с требованием конфисковать активы исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T22:39:00+03:00

2025-01-27T22:39:00+03:00

2025-01-27T22:39:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Минюст Украины заявил, что подал в суд иск с требованием конфисковать активы исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского. "Минюст подал иск о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов… Кирилла Вышинского… Министерство юстиции заявило к взысканию активы, которые находятся в прямом владении Вышинского, а именно: 2 объекта недвижимости, 2 транспортных средства, а также принадлежащие ему доли в уставном капитале ООО "Интерселект" и ООО "Новостком эксперт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минюста. Киевский режим постоянно занимается преследованием журналистов, как российских, так и украинских, и зарубежных. Задолго до начала российской спецоперации на Украине были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса.

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