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На Украине хотят взыскать активы исполнительного директора "России сегодня" - РИА Новости, 27.01.2025
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22:39 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995801057.html
На Украине хотят взыскать активы исполнительного директора "России сегодня"
На Украине хотят взыскать активы исполнительного директора "России сегодня" - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине хотят взыскать активы исполнительного директора "России сегодня"
Минюст Украины заявил, что подал в суд иск с требованием конфисковать активы исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T22:39:00+03:00
2025-01-27T22:39:00+03:00
в мире
украина
кирилл вышинский
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Минюст Украины заявил, что подал в суд иск с требованием конфисковать активы исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского. "Минюст подал иск о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов… Кирилла Вышинского… Министерство юстиции заявило к взысканию активы, которые находятся в прямом владении Вышинского, а именно: 2 объекта недвижимости, 2 транспортных средства, а также принадлежащие ему доли в уставном капитале ООО "Интерселект" и ООО "Новостком эксперт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минюста. Киевский режим постоянно занимается преследованием журналистов, как российских, так и украинских, и зарубежных. Задолго до начала российской спецоперации на Украине были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса.
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в мире, украина, кирилл вышинский, миа "россия сегодня", россия
В мире, Украина, Кирилл Вышинский, МИА "Россия сегодня", Россия
На Украине хотят взыскать активы исполнительного директора "России сегодня"

Минюст Украины хочет взыскать активы исполнительного директора "России сегодня"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Минюст Украины заявил, что подал в суд иск с требованием конфисковать активы исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.
"Минюст подал иск о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов… Кирилла Вышинского… Министерство юстиции заявило к взысканию активы, которые находятся в прямом владении Вышинского, а именно: 2 объекта недвижимости, 2 транспортных средства, а также принадлежащие ему доли в уставном капитале ООО "Интерселект" и ООО "Новостком эксперт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минюста.
Киевский режим постоянно занимается преследованием журналистов, как российских, так и украинских, и зарубежных. Задолго до начала российской спецоперации на Украине были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса.
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