https://ria.ru/20250127/ukraina-1995800546.html

На Украине заявили о задержаниях мэров по всей стране

На Украине заявили о задержаниях мэров по всей стране - РИА Новости, 27.01.2025

На Украине заявили о задержаниях мэров по всей стране

Ассоциация городов Украины в понедельник заявила о волне задержаний и арестов мэров по всей стране, обвиняя силовые структуры в давлении на местное... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T22:34:00+03:00

2025-01-27T22:34:00+03:00

2025-01-27T22:34:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Ассоциация городов Украины в понедельник заявила о волне задержаний и арестов мэров по всей стране, обвиняя силовые структуры в давлении на местное самоуправление. "Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться… Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против глав небольших общин уже в 2025 году", - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте ассоциации. Как утверждается, обращение было направлено Владимиру Зеленскому. В качестве примера приведены задержания мэра Нетишина в Хмельницкой области Александра Супрунюка, мэра города Дрогобыч во Львовской области Тараса Кучмы, мэра Ирпеня Александра Маркушина. "Это только часть случаев первого месяца текущего года, когда искусственными делами органы государственной власти лишают общины избранных жителями руководителей", - отмечает ассоциация. Там также призвали Зеленского вмешаться в ситуацию.

https://ria.ru/20250127/umerov-1995787179.html

https://ria.ru/20250122/ukraina-1995044272.html

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