https://ria.ru/20250127/ukraina-1995800338.html

В Словакии поприветствовали заявление ЕК о переговорах с Украиной

В Словакии поприветствовали заявление ЕК о переговорах с Украиной - РИА Новости, 27.01.2025

В Словакии поприветствовали заявление ЕК о переговорах с Украиной

Глава МИД Словакии Юрай Бланар приветствовал заявление Европейской комиссии о готовности продолжать переговоры по газу с Украиной. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T22:32:00+03:00

2025-01-27T22:32:00+03:00

2025-01-27T22:32:00+03:00

украина

словакия

венгрия

кайя каллас

роберт фицо

евросоюз

еврокомиссия

транзит газа через украину

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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар приветствовал заявление Европейской комиссии о готовности продолжать переговоры по газу с Украиной. Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию. "Приветствую сегодняшнее заявление Европейской комиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, в подготовке которого участвовала и словацкая дипломатия. На основе этого заявления Европейская комиссия поддержала Словакию и Венгрию - прежде всего безопасность критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*. Он напомнил, что Словакия обсуждала с Украиной варианты решения проблемы, связанной с нежеланием Киева осуществлять транзит российского газа по украинской территории, предлагая альтернативные технические возможности. "Поэтому готовность украинской стороны вести переговоры о такой транспортировке мы понимаем как возвращение к предложенному нами решению, в рамках которого мы говорили о транспортировке газа, например, из Азербайджана", - заключил Бланар. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995758916.html

https://ria.ru/20250127/gaz-1995650363.html

https://ria.ru/20250107/slovakiya-1992750044.html

украина

словакия

венгрия

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украина, словакия, венгрия, кайя каллас, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, транзит газа через украину, в мире