В Словакии поприветствовали заявление ЕК о переговорах с Украиной
Глава МИД Словакии Бланар поприветствовал заявление ЕК по газу с Украиной
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар приветствовал заявление Европейской комиссии о готовности продолжать переговоры по газу с Украиной.
Ранее Еврокомиссия заявила, что готова продолжать переговоры с Украиной о поставках газа через ее систему и может привлечь к этому обсуждению не только Словакию, но и Венгрию.
"Приветствую сегодняшнее заявление Европейской комиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, в подготовке которого участвовала и словацкая дипломатия. На основе этого заявления Европейская комиссия поддержала Словакию и Венгрию - прежде всего безопасность критически важной энергетической инфраструктуры, включая охрану трубопроводов, которые идут через Украину в Словакию", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook*.
Он напомнил, что Словакия обсуждала с Украиной варианты решения проблемы, связанной с нежеланием Киева осуществлять транзит российского газа по украинской территории, предлагая альтернативные технические возможности.
«
"Поэтому готовность украинской стороны вести переговоры о такой транспортировке мы понимаем как возвращение к предложенному нами решению, в рамках которого мы говорили о транспортировке газа, например, из Азербайджана", - заключил Бланар.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России