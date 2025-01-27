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Сотрудники военкомата на Украине задержали священнослужителя УПЦ
Сотрудники военкомата на Украине задержали священнослужителя УПЦ - РИА Новости, 27.01.2025
Сотрудники военкомата на Украине задержали священнослужителя УПЦ
Сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и удерживают его без допуска адвоката, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T21:59:00+03:00
2025-01-27T21:59:00+03:00
2025-01-27T21:59:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и удерживают его без допуска адвоката, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и пытались "сдать" его в воинские части", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, 44-летнего священнослужителя задержали прямо в рясе и отправили проходить военно-врачебную комиссию, после повезли в воинскую часть в Днепропетровске. "После того как ни одна воинская часть не согласилась принять священника, его снова привезли в ТЦК и теперь, как утверждается, держат его взаперти, без еды и допуска адвокатов", - отметила "Страна". В начале октября Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника УПЦ Иоанна Полищука. Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в октябре заявлял, что военкоматы получили указание ловить всех священников УПЦ и отправлять их на фронт без должного оформления. По его словам, Владимир Зеленский ведет системную работу против священников УПЦ, отправляя их на фронт, он пытается избавиться от будущей поддержки оппозиционных сил.
https://ria.ru/20241231/doklad-1992178572.html
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Сотрудники военкомата на Украине задержали священнослужителя УПЦ
Сотрудники ТЦК задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области