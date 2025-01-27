Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники военкомата на Украине задержали священнослужителя УПЦ - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:59 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995798459.html
Сотрудники военкомата на Украине задержали священнослужителя УПЦ
Сотрудники военкомата на Украине задержали священнослужителя УПЦ - РИА Новости, 27.01.2025
Сотрудники военкомата на Украине задержали священнослужителя УПЦ
Сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и удерживают его без допуска адвоката, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T21:59:00+03:00
2025-01-27T21:59:00+03:00
религия
в мире
украина
харьковская область
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_31c2f2701c08dfae6856926782b5afe2.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и удерживают его без допуска адвоката, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и пытались "сдать" его в воинские части", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, 44-летнего священнослужителя задержали прямо в рясе и отправили проходить военно-врачебную комиссию, после повезли в воинскую часть в Днепропетровске. "После того как ни одна воинская часть не согласилась принять священника, его снова привезли в ТЦК и теперь, как утверждается, держат его взаперти, без еды и допуска адвокатов", - отметила "Страна". В начале октября Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника УПЦ Иоанна Полищука. Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в октябре заявлял, что военкоматы получили указание ловить всех священников УПЦ и отправлять их на фронт без должного оформления. По его словам, Владимир Зеленский ведет системную работу против священников УПЦ, отправляя их на фронт, он пытается избавиться от будущей поддержки оппозиционных сил.
https://ria.ru/20241231/doklad-1992178572.html
https://ria.ru/20241231/doklad-1992178572.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4181c539c72dc84632ce0bfb9d2ea45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, вооруженные силы украины
Религия, В мире, Украина, Харьковская область, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Вооруженные силы Украины
Сотрудники военкомата на Украине задержали священнослужителя УПЦ

Сотрудники ТЦК задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Распятие в храме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и удерживают его без допуска адвоката, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) задержали наместника монастыря УПЦ в Харьковской области и пытались "сдать" его в воинские части", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
ООН: Украина не доказала законность действий по запрещению УПЦ
31 декабря 2024, 17:46
По информации издания, 44-летнего священнослужителя задержали прямо в рясе и отправили проходить военно-врачебную комиссию, после повезли в воинскую часть в Днепропетровске.
"После того как ни одна воинская часть не согласилась принять священника, его снова привезли в ТЦК и теперь, как утверждается, держат его взаперти, без еды и допуска адвокатов", - отметила "Страна".
В начале октября Союз православных журналистов сообщал, что сотрудники военкомата в рамках принудительной мобилизации задержали в Кременце Тернопольской области на западе Украины священника УПЦ Иоанна Полищука.
Выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в октябре заявлял, что военкоматы получили указание ловить всех священников УПЦ и отправлять их на фронт без должного оформления. По его словам, Владимир Зеленский ведет системную работу против священников УПЦ, отправляя их на фронт, он пытается избавиться от будущей поддержки оппозиционных сил.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
ООН: Украина не доказала законность действий по запрещению УПЦ
31 декабря 2024, 17:46
 
РелигияВ миреУкраинаХарьковская областьСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала