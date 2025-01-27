Рейтинг@Mail.ru
На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995786885.html
На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок
На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок
Директора агентства оборонных закупок минобороны Украины Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей, сообщил украинский телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:50:00+03:00
2025-01-27T19:50:00+03:00
в мире
украина
рустем умеров
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Директора агентства оборонных закупок минобороны Украины Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу агентства. Министр обороны Украины Рустем Умеров 24 января заявил, что подал в кабмин представление об увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а также не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ. "В настоящее время руководительницу агентства Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей. Обязанности директора агентства оборонных закупок временно возложили на Арсена Жумадилова, действующего руководителя "государственного оператора тыла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации телеканала, Безрукова отстранена в связи с проверкой, которая проводится в связи с возможной закупкой вооружения по завышенным ценам. При этом сама Безрукова в комментарии "Общественному заявила, что остается действующим руководителем агентства оборонных закупок. Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы МО в октябре 2023 года. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, появляются регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20241011/uvolnenie-1977638343.html
https://ria.ru/20250122/ukraina-1995043901.html
https://ria.ru/20250122/psikhiatr-1995032312.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, происшествия
В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок

Директора агентства оборонных закупок Минобороны Украины отстранили от должности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Директора агентства оборонных закупок минобороны Украины Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу агентства.
Министр обороны Украины Рустем Умеров 24 января заявил, что подал в кабмин представление об увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а также не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ.
Александр Балануца - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
На Украине уволили замминистра обороны
11 октября 2024, 16:35
"В настоящее время руководительницу агентства Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей. Обязанности директора агентства оборонных закупок временно возложили на Арсена Жумадилова, действующего руководителя "государственного оператора тыла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации телеканала, Безрукова отстранена в связи с проверкой, которая проводится в связи с возможной закупкой вооружения по завышенным ценам. При этом сама Безрукова в комментарии "Общественному заявила, что остается действующим руководителем агентства оборонных закупок.
Александр Лиев, обвиняемый в поставках ВСУ бракованных пулеметов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
На Украине арестовали бывшего чиновника Минобороны
22 января, 21:21
Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы МО в октябре 2023 года.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, появляются регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
На Украине арестовали главного психиатра ВСУ
22 января, 18:56
 
В миреУкраинаРустем УмеровВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала