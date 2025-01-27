https://ria.ru/20250127/ukraina-1995786885.html

На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок

На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок - РИА Новости, 27.01.2025

На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок

Директора агентства оборонных закупок минобороны Украины Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей, сообщил украинский телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:50:00+03:00

2025-01-27T19:50:00+03:00

2025-01-27T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Директора агентства оборонных закупок минобороны Украины Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу агентства. Министр обороны Украины Рустем Умеров 24 января заявил, что подал в кабмин представление об увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а также не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ. "В настоящее время руководительницу агентства Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей. Обязанности директора агентства оборонных закупок временно возложили на Арсена Жумадилова, действующего руководителя "государственного оператора тыла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации телеканала, Безрукова отстранена в связи с проверкой, которая проводится в связи с возможной закупкой вооружения по завышенным ценам. При этом сама Безрукова в комментарии "Общественному заявила, что остается действующим руководителем агентства оборонных закупок. Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы МО в октябре 2023 года. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, появляются регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20241011/uvolnenie-1977638343.html

https://ria.ru/20250122/ukraina-1995043901.html

https://ria.ru/20250122/psikhiatr-1995032312.html

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в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, происшествия