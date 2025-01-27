https://ria.ru/20250127/ukraina-1995786885.html
На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок
На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок
Директора агентства оборонных закупок минобороны Украины Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей, сообщил украинский телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:50:00+03:00
2025-01-27T19:50:00+03:00
2025-01-27T19:50:00+03:00
в мире
украина
рустем умеров
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Директора агентства оборонных закупок минобороны Украины Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу агентства. Министр обороны Украины Рустем Умеров 24 января заявил, что подал в кабмин представление об увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а также не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ. "В настоящее время руководительницу агентства Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей. Обязанности директора агентства оборонных закупок временно возложили на Арсена Жумадилова, действующего руководителя "государственного оператора тыла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации телеканала, Безрукова отстранена в связи с проверкой, которая проводится в связи с возможной закупкой вооружения по завышенным ценам. При этом сама Безрукова в комментарии "Общественному заявила, что остается действующим руководителем агентства оборонных закупок. Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы МО в октябре 2023 года. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, появляются регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20241011/uvolnenie-1977638343.html
https://ria.ru/20250122/ukraina-1995043901.html
https://ria.ru/20250122/psikhiatr-1995032312.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, происшествия
В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На Украине отстранили главу агентства оборонных закупок
Директора агентства оборонных закупок Минобороны Украины отстранили от должности
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Директора агентства оборонных закупок минобороны Украины Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на пресс-службу агентства.
Министр обороны Украины Рустем Умеров
24 января заявил, что подал в кабмин представление об увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а также не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ
.
"В настоящее время руководительницу агентства Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей. Обязанности директора агентства оборонных закупок временно возложили на Арсена Жумадилова, действующего руководителя "государственного оператора тыла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации телеканала, Безрукова отстранена в связи с проверкой, которая проводится в связи с возможной закупкой вооружения по завышенным ценам. При этом сама Безрукова в комментарии "Общественному заявила, что остается действующим руководителем агентства оборонных закупок.
Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы МО в октябре 2023 года.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, появляются регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.