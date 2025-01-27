https://ria.ru/20250127/ukraina-1995758916.html

Будапешт надавит на Киев, если он будет тянуть с перезапуском транзита газа

Будапешт надавит на Киев, если он будет тянуть с перезапуском транзита газа - РИА Новости, 27.01.2025

Будапешт надавит на Киев, если он будет тянуть с перезапуском транзита газа

У Будапешта есть возможности надавить на Киев, если окажется, что тот тормозит с перезапуском транзита газа из России, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:27:00+03:00

2025-01-27T17:27:00+03:00

2025-01-27T18:06:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 27 янв — РИА Новости. У Будапешта есть возможности надавить на Киев, если окажется, что тот тормозит с перезапуском транзита газа из России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook*."Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами — или можно, но не стоит. Если мы увидим, что по перезапуску транзита газа начнут тянуть время, то у нас будет полно возможностей в ходе ряда последующих голосований и по евроинтеграции Украины, и по санкциям против физических лиц, и по финансовой поддержке Украины, чтобы нашим голосованием оказать необходимое давление", — сказал он.Министр добавил, что Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита российского газа в Европу.На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "нажал ручной тормоз" в вопросе о продлении санкций ЕС против России, и попросил коллег по ЕC обдумать целесообразность дальнейшего продления этих ограничений. По его словам, общий ущерб Венгрии из-за санкционной политики составил более 18 миллиардов евро.Тем не менее на сегодняшнем заседании министры иностранных дел ЕС договорились продлить санкции еще на полгода. По словам Сийярто, Венгрия не стала накладывать вето, поскольку получила от Евросоюза требуемые гарантии энергобезопасности. Но это не означает, что она воздержится от вето, когда вопрос будут обсуждать в следующий раз, заверил Сийярто.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993707257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, в мире, петер сийярто, россия, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии