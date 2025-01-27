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На Украине оценили ущерб из-за потери вошедших в состав России регионов
На Украине оценили ущерб из-за потери вошедших в состав России регионов - РИА Новости, 27.01.2025
На Украине оценили ущерб из-за потери вошедших в состав России регионов
Украина лишилась примерно половины природных ресурсов, после того как четыре ее бывших региона вошли в состав России, заявил бывший главком ВСУ Виктор Муженко. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:36:00+03:00
2025-01-27T16:36:00+03:00
2025-01-27T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украина лишилась примерно половины природных ресурсов, после того как четыре ее бывших региона вошли в состав России, заявил бывший главком ВСУ Виктор Муженко. "Я говорю, например, об объемах тех природных ресурсов, которые там остаются. На сегодняшний день это примерно половина ресурсной базы полезных ископаемых. Донецкая, Луганская области (ДНР и ЛНР – ред.), части Запорожской области и Херсонская – это примерно половина всей ресурсной базы, полезных ископаемых из общеукраинских запасов", - приводит слова Муженко украинское издание "Страна.ua". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области вошли в состав России.
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995732798.html
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в мире, россия, луганская народная республика, запорожская область, виктор муженко, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Виктор Муженко, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
На Украине оценили ущерб из-за потери вошедших в состав России регионов
Муженко: Киев потерял половину ресурсов из-за потери четырех регионов