В Госдуме раскрыли, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины
Депутат Чепа: заявление Буданова о ВСУ говорит о риске переворота на Украине
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Слова главы ГУР Кирилла Буданова* о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине, заявил депутат Алексей Чепа в комментарии "Ленте.ру".
"Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий", — сказал он.
"Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий", — сказал он.
Депутат добавил, что неудачи на фронте и снятие командующих могут привести к попыткам переворота. Кроме того, Чепа не исключил внешние воздействия, которые повлияют на Киев.
В понедельник "Украинская правда" писала, что Буданов* на закрытой встрече в Верховной Раде предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
В понедельник "Украинская правда" писала, что Буданов* на закрытой встрече в Верховной Раде предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.