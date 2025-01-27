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В Госдуме раскрыли, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины - РИА Новости, 27.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 27.01.2025 (обновлено: 16:17 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995703007.html
В Госдуме раскрыли, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины
В Госдуме раскрыли, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины - РИА Новости, 27.01.2025
В Госдуме раскрыли, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины
Слова главы ГУР Кирилла Буданова* о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине, заявил депутат Алексей Чепа в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:20:00+03:00
2025-01-27T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Слова главы ГУР Кирилла Буданова* о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине, заявил депутат Алексей Чепа в комментарии "Ленте.ру". "Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий", — сказал он. Депутат добавил, что неудачи на фронте и снятие командующих могут привести к попыткам переворота. Кроме того, Чепа не исключил внешние воздействия, которые повлияют на Киев. В понедельник "Украинская правда" писала, что Буданов* на закрытой встрече в Верховной Раде предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250127/panchenko-1995629057.html
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995632725.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Киев
В Госдуме раскрыли, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины

Депутат Чепа: заявление Буданова о ВСУ говорит о риске переворота на Украине

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Слова главы ГУР Кирилла Буданова* о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине, заявил депутат Алексей Чепа в комментарии "Ленте.ру".

"Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий", — сказал он.
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Депутат добавил, что неудачи на фронте и снятие командующих могут привести к попыткам переворота. Кроме того, Чепа не исключил внешние воздействия, которые повлияют на Киев.

В понедельник "Украинская правда" писала, что Буданов* на закрытой встрече в Верховной Раде предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.

Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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