https://ria.ru/20250127/ukraina-1995703007.html

В Госдуме раскрыли, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины

В Госдуме раскрыли, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины - РИА Новости, 27.01.2025

В Госдуме раскрыли, что слова Буданова* о ВСУ означают для Украины

Слова главы ГУР Кирилла Буданова* о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине, заявил депутат Алексей Чепа в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:20:00+03:00

2025-01-27T14:20:00+03:00

2025-01-27T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Слова главы ГУР Кирилла Буданова* о положении ВСУ свидетельствуют о существовании предпосылок для переворота на Украине, заявил депутат Алексей Чепа в комментарии "Ленте.ру". "Он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий", — сказал он. Депутат добавил, что неудачи на фронте и снятие командующих могут привести к попыткам переворота. Кроме того, Чепа не исключил внешние воздействия, которые повлияют на Киев. В понедельник "Украинская правда" писала, что Буданов* на закрытой встрече в Верховной Раде предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250127/panchenko-1995629057.html

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995632725.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, киев