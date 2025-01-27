Буданов* сделал страшный прогноз о конфликте на Украине, пишут СМИ
УП: Буданов предупредил об угрозе существованию Украины без переговоров до лета
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник.
По словам неназванного собеседника издания, во время закрытой встречи в Верховной Раде, глава разведки заявил, что если до лета не будет серьезных переговоров, то "могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины".
По словам неназванного собеседника издания, во время закрытой встречи в Верховной Раде, глава разведки заявил, что если до лета не будет серьезных переговоров, то "могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины".
"Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось", — поделился впечатлением один из участников.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.