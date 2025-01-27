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Буданов* сделал страшный прогноз о конфликте на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 27.01.2025 (обновлено: 11:23 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995666835.html
Буданов* сделал страшный прогноз о конфликте на Украине, пишут СМИ
Буданов* сделал страшный прогноз о конфликте на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2025
Буданов* сделал страшный прогноз о конфликте на Украине, пишут СМИ
Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры, пишет "Украинская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:21:00+03:00
2025-01-27T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
киев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник. По словам неназванного собеседника издания, во время закрытой встречи в Верховной Раде, глава разведки заявил, что если до лета не будет серьезных переговоров, то "могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины"."Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось", — поделился впечатлением один из участников.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995632725.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Киев, Россия
Буданов* сделал страшный прогноз о конфликте на Украине, пишут СМИ

УП: Буданов предупредил об угрозе существованию Украины без переговоров до лета

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник.

По словам неназванного собеседника издания, во время закрытой встречи в Верховной Раде, глава разведки заявил, что если до лета не будет серьезных переговоров, то "могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины".
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"Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось", — поделился впечатлением один из участников.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.

Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныКиевРоссия
 
 
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