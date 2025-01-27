https://ria.ru/20250127/ukraina-1995666835.html

Буданов* сделал страшный прогноз о конфликте на Украине, пишут СМИ

Буданов* сделал страшный прогноз о конфликте на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2025

Буданов* сделал страшный прогноз о конфликте на Украине, пишут СМИ

Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры, пишет "Украинская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:21:00+03:00

2025-01-27T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава ГУР Кирилл Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник. По словам неназванного собеседника издания, во время закрытой встречи в Верховной Раде, глава разведки заявил, что если до лета не будет серьезных переговоров, то "могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины"."Все так переглянулись и замолчали. Пожалуй, надо, чтобы все получилось", — поделился впечатлением один из участников.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250127/ukraina-1995632725.html

https://ria.ru/20250127/panchenko-1995629057.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, киев, россия