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В Ивано-Франковской области загорелся объект инфраструктуры
В Ивано-Франковской области загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 27.01.2025
В Ивано-Франковской области загорелся объект инфраструктуры
Два пожара возникли на объекте инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:05:00+03:00
2025-01-27T11:05:00+03:00
2025-01-27T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Два пожара возникли на объекте инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям. Ранее в ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о множественных взрывах в Ивано-Франковске и области. "На одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ивано-франковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковской области загорелся объект инфраструктуры
ГСЧС: на объекте инфраструктуры в Ивано-Франковской области возникли два пожара