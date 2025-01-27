https://ria.ru/20250127/ukraina-1995632725.html

В Раде раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от Трампа

В Раде раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от Трампа - РИА Новости, 27.01.2025

В Раде раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от Трампа

Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине стало сигналом для Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:09:00+03:00

2025-01-27T09:09:00+03:00

2025-01-27T09:09:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине стало сигналом для Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что разговор Трампа с главой России Владимиром Путиным, который обязательно состоится в самое ближайшее время, — будет вторым сигналом. Издание Politico сообщало, что госсекретарь Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной поддержки на 90 дней, включая Киеву. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID) также получило указания о прекращении финансирования проектов на Украине.При этом под приостановку не попала помощь Израилю и Египту.

https://ria.ru/20250127/panchenko-1995629057.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995617546.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия, верховная рада украины