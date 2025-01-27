В Раде раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от Трампа
Нардеп Дубинский: остановка помощи Украине от США стала сигналом Зеленскому
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине стало сигналом для Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда", — говорится в публикации.
"Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда", — говорится в публикации.
Дубинский добавил, что разговор Трампа с главой России Владимиром Путиным, который обязательно состоится в самое ближайшее время, — будет вторым сигналом.
Издание Politico сообщало, что госсекретарь Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной поддержки на 90 дней, включая Киеву. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID) также получило указания о прекращении финансирования проектов на Украине.
Издание Politico сообщало, что госсекретарь Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной поддержки на 90 дней, включая Киеву. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID) также получило указания о прекращении финансирования проектов на Украине.
При этом под приостановку не попала помощь Израилю и Египту.