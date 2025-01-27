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В Раде раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от Трампа - РИА Новости, 27.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995632725.html
В Раде раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от Трампа
В Раде раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от Трампа - РИА Новости, 27.01.2025
В Раде раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от Трампа
Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине стало сигналом для Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:09:00+03:00
2025-01-27T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
россия
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине стало сигналом для Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что разговор Трампа с главой России Владимиром Путиным, который обязательно состоится в самое ближайшее время, — будет вторым сигналом. Издание Politico сообщало, что госсекретарь Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной поддержки на 90 дней, включая Киеву. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID) также получило указания о прекращении финансирования проектов на Украине.При этом под приостановку не попала помощь Израилю и Египту.
https://ria.ru/20250127/panchenko-1995629057.html
https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995617546.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от Трампа

Нардеп Дубинский: остановка помощи Украине от США стала сигналом Зеленскому

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь Украине стало сигналом для Владимира Зеленского, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

"Остановка финансовой помощи и проектов по Украине — это очень красноречивое донесение мнения Трампа о том, что Зеленский движется не туда", — говорится в публикации.
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Дубинский добавил, что разговор Трампа с главой России Владимиром Путиным, который обязательно состоится в самое ближайшее время, — будет вторым сигналом.

Издание Politico сообщало, что госсекретарь Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной поддержки на 90 дней, включая Киеву. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID) также получило указания о прекращении финансирования проектов на Украине.
При этом под приостановку не попала помощь Израилю и Египту.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссияВерховная Рада Украины
 
 
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