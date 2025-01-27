https://ria.ru/20250127/ukraina-1995624524.html

Пленный командир ВСУ рассказал об уровне подготовки военных во Франции

Пленный командир ВСУ рассказал об уровне подготовки военных во Франции - РИА Новости, 27.01.2025

Пленный командир ВСУ рассказал об уровне подготовки военных во Франции

Командир разведывательного взвода 155-й бригады ВСУ Вадим Вейкай на видео Минобороны РФ рассказал, что из 2400 военных, проходивших подготовку во Франции,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T07:53:00+03:00

2025-01-27T07:53:00+03:00

2025-01-27T08:55:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Командир разведывательного взвода 155-й бригады ВСУ Вадим Вейкай на видео Минобороны РФ рассказал, что из 2400 военных, проходивших подготовку во Франции, дезертировало 1700, таким образом бригада стала одним из лидеров по числу дезертиров."Сказали, обучение во Франции – 55 дней. Кажется, 5 или 6 батальонов. Там общее количество солдат было 2400. Ничего нового там мы не узнали... В один день сбежали лейтенант, потом старший лейтенант. Я насчитал 9 офицеров и около 20 солдат убежало. С момента создания рекордное количество самовольно оставивших часть, это 1700 солдат", - сказал Вейкай.Пленный военнослужащий объясняет эту ситуацию тем, что солдат набрали не мотивированных и ограниченно годных. Подготовленные специалисты, по его словам, были только "на листочке". Он добавил, что как только военнослужащие бригады приехали выполнять свои обязанности, "треть самовольно оставила часть, другая половина - 300, получили ранения, другая, к сожалению, скончалась".Он также рассказал о формировании самой бригады. "Это, кстати, в апреле месяце только началось создание 155-й бригады. Это был пиар... И прошли отличные учения во Франции. У них все есть, они лучшие. Но ведь по факту, что оказалось? Выехали на позиции, в частности, в Донецк, они на листочке были готовы. А в реалии у них не было много техники. Я знаю, что техники немного было. Вообще только стрелковое оружие. И то, что они пропиарены, не показатель в бою", - сказал пленный.О своем батальоне Вейкай вспоминает, что пехота вышла на позицию, и их "за 2-3 недели не стало, мотопехотный батальон не показал себя".

https://ria.ru/20250117/vsu-1993816733.html

https://ria.ru/20250108/dezertirstvo-1992814426.html

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Взятый в плен командир разведвзвода о дезертирстве военных, проходивших подготовку во Франции Взятый в плен командир разведвзвода подготовленной во Франции 155-й бригады ВСУ подтвердил, что обучение было «пиаром», готовность «на листочке», а офицеры и солдаты разбегались: "Создание 155 — й бригады - это был пиар… По факту, что оказалось? Выехали на позиции, они на листочке были готовы. А в реалии у них не было много техники… Вообще только стрелковое оружие. И то, что они пропиарены, не показатель в бою. Сказали, обучение во Франции – 55 дней… Ничего нового там мы не узнали". Пленный также рассказал, что только в один день дезертировали 9 офицеров и около 20 солдат, а с момента создания рекордное количество самовольно оставивших часть – 1,7 тыс солдат. "Это правда, потому что солдат набрали не мотивированных, ограниченно годных. Подготовленные специалисты у них были на листочке". 2025-01-27T07:53 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франция, вооруженные силы украины, в мире