https://ria.ru/20250127/ukraina-1995605172.html

Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину

Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.01.2025

Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину

Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:47:00+03:00

2025-01-27T00:47:00+03:00

2025-01-27T00:47:00+03:00

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родион мирошник

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями", - написал Мирошник. Комментиря заявления о миротворцах, сделанные европейским генералом Робертом Бригером, Мирошник задался вопросом о том, почему в Германии ранее не проявлялось идей о "мирных контингентах" в период подготовки "украинского контрнаступа" и формирования немцами "танковой коалиции" для Зеленского. Мирошник связывает подобные заявления с попытками "псевдогуманными методами сохранить киевский режим Зеленского от поражения". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250127/kongress-1995604204.html

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, германия, родион мирошник, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)