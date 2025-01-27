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Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.01.2025
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00:47 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995605172.html
Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину
Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.01.2025
Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину
Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T00:47:00+03:00
2025-01-27T00:47:00+03:00
в мире
украина
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германия
родион мирошник
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями", - написал Мирошник. Комментиря заявления о миротворцах, сделанные европейским генералом Робертом Бригером, Мирошник задался вопросом о том, почему в Германии ранее не проявлялось идей о "мирных контингентах" в период подготовки "украинского контрнаступа" и формирования немцами "танковой коалиции" для Зеленского. Мирошник связывает подобные заявления с попытками "псевдогуманными методами сохранить киевский режим Зеленского от поражения". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250127/kongress-1995604204.html
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
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в мире, украина, россия, германия, родион мирошник, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Германия, Родион Мирошник, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину

Мирошник: контингент, вступивший на Украину без разрешения, будет военной целью

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
"Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями", - написал Мирошник.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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00:35
Комментиря заявления о миротворцах, сделанные европейским генералом Робертом Бригером, Мирошник задался вопросом о том, почему в Германии ранее не проявлялось идей о "мирных контингентах" в период подготовки "украинского контрнаступа" и формирования немцами "танковой коалиции" для Зеленского. Мирошник связывает подобные заявления с попытками "псевдогуманными методами сохранить киевский режим Зеленского от поражения".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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В миреУкраинаРоссияГерманияРодион МирошникДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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