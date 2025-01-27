https://ria.ru/20250127/ukraina-1995605172.html
Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину
Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.01.2025
Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину
Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T00:47:00+03:00
2025-01-27T00:47:00+03:00
2025-01-27T00:47:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
родион мирошник
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, - военная цель с вполне понятными последствиями", - написал Мирошник. Комментиря заявления о миротворцах, сделанные европейским генералом Робертом Бригером, Мирошник задался вопросом о том, почему в Германии ранее не проявлялось идей о "мирных контингентах" в период подготовки "украинского контрнаступа" и формирования немцами "танковой коалиции" для Зеленского. Мирошник связывает подобные заявления с попытками "псевдогуманными методами сохранить киевский режим Зеленского от поражения". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250127/kongress-1995604204.html
https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:878_1920x0_80_0_0_c38f79404d4334a4c01f67872d82ade6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, родион мирошник, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Германия, Родион Мирошник, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Мирошник рассказал о последствиях попыток вступления миротворцев на Украину
Мирошник: контингент, вступивший на Украину без разрешения, будет военной целью