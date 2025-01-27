https://ria.ru/20250127/ucheniya-1995778072.html
ФБР объяснило учения по реагированию на ядерные аварии в Нью-Йорке
ФБР объяснило учения по реагированию на ядерные аварии в Нью-Йорке - РИА Новости, 27.01.2025
ФБР объяснило учения по реагированию на ядерные аварии в Нью-Йорке
Проводимые в американском штате Нью-Йорк масштабные учения по реагированию на ядерные аварии не связаны с ситуацией в мире и являются регулярными, заявили РИА... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:37:00+03:00
2025-01-27T18:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Проводимые в американском штате Нью-Йорк масштабные учения по реагированию на ядерные аварии не связаны с ситуацией в мире и являются регулярными, заявили РИА Новости в Федеральном бюро расследований (ФБР)."Эти учения являются частью серии регулярных, планируемых два раза в год учений правительства Соединенных Штатов, которые проводятся с 2012 года. Эти учения не проводятся в ответ на какие-либо недавние или текущие мировые события", - заявил агентству представитель ведомства.Он добавил, что планирование нынешних учений началось еще прошлой весной и отметил, что в рамках учений отрабатывается расследование ядерного инцидента и сбор образцов ядерного мусора для последующего анализа.Ранее в понедельник ФБР сообщило в своем пресс-релизе, что США проводят масштабные межведомственные учения по реагированию на ядерные аварии на территории штата Нью-Йорк с 26 по 31 января 2025 года.В учениях принимают участие представители министерств обороны, энергетики и внутренней безопасности США, национальной администрации по ядерной безопасности, ФБР, а также полицейские, пожарные и представители органов здравоохранения, отмечается в публикации.Сообщается, что учения направлены на отработку оперативной готовности в случае "ядерной аварии на территории США или за границей".
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в мире, нью-йорк (город), фбр, сша
В мире, Нью-Йорк (город), ФБР, США
ФБР объяснило учения по реагированию на ядерные аварии в Нью-Йорке
ФБР заявило, что учения по реагированию на ядерные аварии являются регулярными
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Проводимые в американском штате Нью-Йорк масштабные учения по реагированию на ядерные аварии не связаны с ситуацией в мире и являются регулярными, заявили РИА Новости в Федеральном бюро расследований (ФБР).
"Эти учения являются частью серии регулярных, планируемых два раза в год учений правительства Соединенных Штатов, которые проводятся с 2012 года. Эти учения не проводятся в ответ на какие-либо недавние или текущие мировые события", - заявил агентству представитель ведомства.
Он добавил, что планирование нынешних учений началось еще прошлой весной и отметил, что в рамках учений отрабатывается расследование ядерного инцидента и сбор образцов ядерного мусора для последующего анализа.
Ранее в понедельник ФБР
сообщило в своем пресс-релизе, что США
проводят масштабные межведомственные учения по реагированию на ядерные аварии на территории штата Нью-Йорк
с 26 по 31 января 2025 года.
В учениях принимают участие представители министерств обороны, энергетики и внутренней безопасности США, национальной администрации по ядерной безопасности, ФБР, а также полицейские, пожарные и представители органов здравоохранения, отмечается в публикации.
Сообщается, что учения направлены на отработку оперативной готовности в случае "ядерной аварии на территории США или за границей".