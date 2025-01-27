https://ria.ru/20250127/ubtech-1995629863.html

Китайская компания запустит массовое производство роботов-гуманоидов

Китайская компания запустит массовое производство роботов-гуманоидов - РИА Новости, 27.01.2025

Китайская компания запустит массовое производство роботов-гуманоидов

Китайская технологическая компания UBTech Robotics планирует до конца года запустить массовое производство промышленных человекоподобных роботов для... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:53:00+03:00

2025-01-27T08:53:00+03:00

2025-01-27T10:41:00+03:00

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ПЕКИН, 27 янв - РИА Новости. Китайская технологическая компания UBTech Robotics планирует до конца года запустить массовое производство промышленных человекоподобных роботов для предприятий, заявили в компании. "Базирующаяся в Шэньчжэне компания UBTech Robotics планирует начать массовое производство гуманоидных роботов уже к концу этого года", - пишет издание South China Morning Post со ссылкой на главного бренд-менеджера UBTech Майкла Тэма. По словам Тэма, в 2025 году UBTech поставит около 500–1000 единиц промышленных гуманоидных роботов серии Walker S клиентам и партнерам, среди которых, в частности, автопроизводители, компания Foxconn и логистическая компания SF Express. Как отметил Тэм, конечная цель UBTech — "внедрить роботов-гуманоидов в каждую семью", однако на сегодняшнем этапе основным направлением деятельности компании являются промышленные роботы. Менеджер подчеркнул, что фабрики нуждаются в человекоподобных роботах, "которые помогут им решить проблему нехватки рабочей силы". Он отметил, что более 60% роботов-гуманоидов, которые компания планирует поставить в этом году, будут представлять собой новую модель Walker S2, которая будет выпущена во втором квартале текущего года и будет иметь более легкую и прочную конструкцию, чем текущая версия S1. Кроме того, к концу года UBTech планирует представить еще более новую версию - Walker S3. Компания UBTech была основана в 2012 году, сегодня она является одним из крупнейших игроков на рынке робототехники в Китае. В октябре 2024 года компания запустила производство промышленных роботов-гуманоидов Walker S1.

https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html

https://ria.ru/20241219/salkov-1990268356.html

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экономика, технологии, китай, foxconn