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Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, будут судить - РИА Новости, 27.01.2025
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08:24 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995627510.html
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, будут судить
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, будут судить - РИА Новости, 27.01.2025
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, будут судить
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане на мусорке в Перми, материал направлен РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T08:24:00+03:00
2025-01-27T08:24:00+03:00
происшествия
пермь
россия
пермский краевой суд
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ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане на мусорке в Перми, материал направлен в суд, сообщает краевая прокуратура. "Утверждено обвинительное заключение в отношении Ирины Шатовой. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Дело направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В июне 2024 года в Перми рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП была арестована мать мальчика, 34-летняя Ирина Шатова. Женщине предъявили обвинение в убийстве сына. В следствии указывали, что обвиняемая испытывала психопатическую привязанность к ребёнку и могла воспринимать его смерть как суицид. Психолого-психиатрическая экспертиза признала фигурантку вменяемой. Расследование дела завершилось в середине января, после чего материалы отправили в прокуратуру.
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происшествия, пермь, россия, пермский краевой суд
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский краевой суд
Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, будут судить

Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, отправится под суд

© РИА НовостиЖительница Перми Ирина Шатова в суде
Жительница Перми Ирина Шатова в суде - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости
Жительница Перми Ирина Шатова в суде. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане на мусорке в Перми, материал направлен в суд, сообщает краевая прокуратура.
"Утверждено обвинительное заключение в отношении Ирины Шатовой. Она обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Дело направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В июне 2024 года в Перми рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП была арестована мать мальчика, 34-летняя Ирина Шатова. Женщине предъявили обвинение в убийстве сына. В следствии указывали, что обвиняемая испытывала психопатическую привязанность к ребёнку и могла воспринимать его смерть как суицид. Психолого-психиатрическая экспертиза признала фигурантку вменяемой. Расследование дела завершилось в середине января, после чего материалы отправили в прокуратуру.
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