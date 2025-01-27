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Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов
Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов - РИА Новости, 27.01.2025
Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов
Премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х раскритиковал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T02:22:00+03:00
2025-01-27T02:22:00+03:00
2025-01-27T03:18:00+03:00
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х раскритиковал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. Во время субботнего предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (AFD) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек". "Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима", - написал Туск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, германия, дональд туск, илон маск, альтернатива для германии (партия)
В мире, Польша, Германия, Дональд Туск, Илон Маск, Альтернатива для Германии (партия)
Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов
Туск раскритиковал слова Маска о внимании к чувству вины немцев за прошлое