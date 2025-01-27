Рейтинг@Mail.ru
Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 27.01.2025 (обновлено: 03:18 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/tusk-1995610280.html
Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов
Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов - РИА Новости, 27.01.2025
Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов
Премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х раскритиковал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T02:22:00+03:00
2025-01-27T03:18:00+03:00
в мире
польша
германия
дональд туск
илон маск
альтернатива для германии (партия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145421/23/1454212308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1302e6338f4e7e5ffe8a5d210bc3de86.jpg
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х раскритиковал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. Во время субботнего предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (AFD) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек". "Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима", - написал Туск.
https://ria.ru/20250102/mask-1992289325.html
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145421/23/1454212308_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf182eb94577d84ff90fb5f4bc1ca8aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, дональд туск, илон маск, альтернатива для германии (партия)
В мире, Польша, Германия, Дональд Туск, Илон Маск, Альтернатива для Германии (партия)
Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов

Туск раскритиковал слова Маска о внимании к чувству вины немцев за прошлое

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейского совета Дональд Туск во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х раскритиковал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов.
Во время субботнего предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (AFD) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек".
"Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима", - написал Туск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске
2 января, 08:22
 
В миреПольшаГерманияДональд ТускИлон МаскАльтернатива для Германии (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала