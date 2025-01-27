https://ria.ru/20250127/tusk-1995610280.html

Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов

Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов - РИА Новости, 27.01.2025

Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов

Премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х раскритиковал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T02:22:00+03:00

2025-01-27T02:22:00+03:00

2025-01-27T03:18:00+03:00

в мире

польша

германия

дональд туск

илон маск

альтернатива для германии (партия)

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х раскритиковал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. Во время субботнего предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (AFD) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек". "Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима", - написал Туск.

https://ria.ru/20250102/mask-1992289325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, германия, дональд туск, илон маск, альтернатива для германии (партия)