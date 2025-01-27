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Пилоты сообщили о загадочном объекте в небе над Стамбулом
Пилоты сообщили о загадочном объекте в небе над Стамбулом - РИА Новости, 27.01.2025
Пилоты сообщили о загадочном объекте в небе над Стамбулом
Пилоты самолетов при вылете из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен на востоке города и посадке в нем уже двое суток сообщают о некоем объекте, об угрозе РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:48:00+03:00
2025-01-27T23:48:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Пилоты самолетов при вылете из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен на востоке города и посадке в нем уже двое суток сообщают о некоем объекте, об угрозе столкновения с которым предупреждают системы на борту, сообщило агентство DHA. "Уже двое суток бортовая система предупреждения столкновений в воздухе (TCAS) подает сигналы угрозы пилотам, использующим аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Пилоты в свою очередь сообщают об этом диспетчерам аэропорта", - говорится в материале. Некоторые пилоты предположили, что сигнал тревоги может быть вызван присутствием БПЛА или кораблей, однако широкомасштабные проверки, проведенные береговой охраной, а также рядом других служб в воздухе и на суше не выявили никаких признаков угрозы. Агентство приводит расшифровку переговоров пилотов одного из лайнеров с диспетчерской вышкой. Диспетчеры отмечают, что о загадочной угрозе сообщают подряд несколько экипажей, при этом причиной может быть некий корабль, однако проверки ни к чему не привели. Пилоты в свою очередь сообщают, что получили сигнал системы TCAS о некоем объекте на высоте ниже 500 футов (150 метров).
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Пилоты сообщили о загадочном объекте в небе над Стамбулом
DHA: пилоты при вылете из Стамбула сообщают о загадочном объекте в небе
СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости.
Пилоты самолетов при вылете из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен на востоке города и посадке в нем уже двое суток сообщают о некоем объекте, об угрозе столкновения с которым предупреждают системы на борту, сообщило агентство DHA
.
"Уже двое суток бортовая система предупреждения столкновений в воздухе (TCAS) подает сигналы угрозы пилотам, использующим аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Пилоты в свою очередь сообщают об этом диспетчерам аэропорта", - говорится в материале.
Некоторые пилоты предположили, что сигнал тревоги может быть вызван присутствием БПЛА или кораблей, однако широкомасштабные проверки, проведенные береговой охраной, а также рядом других служб в воздухе и на суше не выявили никаких признаков угрозы.
Агентство приводит расшифровку переговоров пилотов одного из лайнеров с диспетчерской вышкой. Диспетчеры отмечают, что о загадочной угрозе сообщают подряд несколько экипажей, при этом причиной может быть некий корабль, однако проверки ни к чему не привели. Пилоты в свою очередь сообщают, что получили сигнал системы TCAS о некоем объекте на высоте ниже 500 футов (150 метров).