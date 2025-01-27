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В Аланье потушили пожар в строящемся здании - РИА Новости, 27.01.2025
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23:39 27.01.2025 (обновлено: 23:40 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995805573.html
В Аланье потушили пожар в строящемся здании
В Аланье потушили пожар в строящемся здании - РИА Новости, 27.01.2025
В Аланье потушили пожар в строящемся здании
Пожар, вспыхнувший в понедельник в строящемся здании отеля в турецкой курортной Аланье, был потушен спустя два часа, всех рабочих, находящихся на месте... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T23:39:00+03:00
2025-01-27T23:40:00+03:00
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в понедельник в строящемся здании отеля в турецкой курортной Аланье, был потушен спустя два часа, всех рабочих, находящихся на месте инцидента, удалось спасти, передает госагентство Anadolu со ссылкой на губернатора региона Фатиха Уркмезера. Ранее в понедельник телеканал A Haber сообщил, что пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Телеканал CNN Türk уточнил, что речь о строящемся здании отеля, на месте находятся рабочие. По словам представителя властей региона, пожар начался в строящемся здании отеля около 17.00 (совпадает с мск). "Было спасено 4 человека…Раньше это место использовалось как гостиница и резиденция. Его переоборудовали в отель и проводили ремонт. Это 10-этажное здание. Он состоит из двух блоков, огонь распространился на оба блока. От дыма пострадали только 3 человека, они здоровы. Угрозы зданиям вокруг пожара и эвакуации нет", - приводит агентство слова Уркмезера. По его словам, пожарным удалось потушить огонь "после двух часов интенсивной работы". "Погибших нет. По информации, которую мы получили от него, на этом строительстве работает бригада из 200 человек в день…Это не отель, а строительная площадка. Здесь никто не останавливается и не живет, только рабочие. Пожар начался от источника во время проведения работ, распространился из-за возгорания волокнистых материалов под ним и был ликвидирован за два часа работы", - отметил он.
https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995641827.html
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в мире, турция, аланья (город)
В мире, Турция, Аланья (город)
В Аланье потушили пожар в строящемся здании

Anadolu: пожар в строящемся здании в турецкой Аланье потушили спустя два часа

© СоцсетиПожар в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья
Пожар в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Соцсети
Пожар в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в понедельник в строящемся здании отеля в турецкой курортной Аланье, был потушен спустя два часа, всех рабочих, находящихся на месте инцидента, удалось спасти, передает госагентство Anadolu со ссылкой на губернатора региона Фатиха Уркмезера.
Ранее в понедельник телеканал A Haber сообщил, что пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Телеканал CNN Türk уточнил, что речь о строящемся здании отеля, на месте находятся рабочие.
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По словам представителя властей региона, пожар начался в строящемся здании отеля около 17.00 (совпадает с мск).
"Было спасено 4 человека…Раньше это место использовалось как гостиница и резиденция. Его переоборудовали в отель и проводили ремонт. Это 10-этажное здание. Он состоит из двух блоков, огонь распространился на оба блока. От дыма пострадали только 3 человека, они здоровы. Угрозы зданиям вокруг пожара и эвакуации нет", - приводит агентство слова Уркмезера.
По его словам, пожарным удалось потушить огонь "после двух часов интенсивной работы".
"Погибших нет. По информации, которую мы получили от него, на этом строительстве работает бригада из 200 человек в день…Это не отель, а строительная площадка. Здесь никто не останавливается и не живет, только рабочие. Пожар начался от источника во время проведения работ, распространился из-за возгорания волокнистых материалов под ним и был ликвидирован за два часа работы", - отметил он.
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