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Глава МИД Турции оценил ситуацию с российскими военными базами в Сирии - РИА Новости, 27.01.2025
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20:32 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995791439.html
Глава МИД Турции оценил ситуацию с российскими военными базами в Сирии
Глава МИД Турции оценил ситуацию с российскими военными базами в Сирии - РИА Новости, 27.01.2025
Глава МИД Турции оценил ситуацию с российскими военными базами в Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что ситуация с российскими военными базами в Сирии со временем будет урегулирована "должным образом". РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:32:00+03:00
2025-01-27T20:32:00+03:00
в мире
сирия
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турция
хакан фидан
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что ситуация с российскими военными базами в Сирии со временем будет урегулирована "должным образом". Россия открыта к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями, в том числе по функционированию российских военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов, заявили ранее в МИД РФ. Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о присутствии ее военных баз в стране, но окончательный формат пока неясен, сообщил новый глава оборонного ведомства страны Мархаф Абу Касра. "Мы не в праве говорить от имени сирийского народа, от имени сирийского правительства. В настоящее время решение принимают сирийское правительство и сирийский народ. Думаю, понятно, чего ждет Россия от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там. Господина Ахмада аш-Шараа (более известный как Джулани, глава нового сирийского правительства – ред.) в Дамаске спросили о статусе этих баз, и он ответил. Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Şark TV, перевод его заявлений привел сайт МИД Турции. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250108/turtsija-1992797283.html
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в мире, сирия, россия, турция, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Турция, Хакан Фидан, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Турции оценил ситуацию с российскими военными базами в Сирии

Фидан: ситуация с российскими военными базами в Сирии должна быть урегулирована

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что ситуация с российскими военными базами в Сирии со временем будет урегулирована "должным образом".
Россия открыта к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями, в том числе по функционированию российских военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов, заявили ранее в МИД РФ. Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о присутствии ее военных баз в стране, но окончательный формат пока неясен, сообщил новый глава оборонного ведомства страны Мархаф Абу Касра.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Турция и Сирия могут провести крупномасштабную военную операцию, пишут СМИ
8 января, 10:42
«
"Мы не в праве говорить от имени сирийского народа, от имени сирийского правительства. В настоящее время решение принимают сирийское правительство и сирийский народ. Думаю, понятно, чего ждет Россия от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там. Господина Ахмада аш-Шараа (более известный как Джулани, глава нового сирийского правительства – ред.) в Дамаске спросили о статусе этих баз, и он ответил. Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Şark TV, перевод его заявлений привел сайт МИД Турции.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
Новый флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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29 декабря 2024, 13:29
 
В миреСирияРоссияТурцияХакан ФиданБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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