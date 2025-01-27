Глава МИД Турции оценил ситуацию с российскими военными базами в Сирии
Фидан: ситуация с российскими военными базами в Сирии должна быть урегулирована
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что ситуация с российскими военными базами в Сирии со временем будет урегулирована "должным образом".
Россия открыта к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями, в том числе по функционированию российских военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов, заявили ранее в МИД РФ. Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о присутствии ее военных баз в стране, но окончательный формат пока неясен, сообщил новый глава оборонного ведомства страны Мархаф Абу Касра.
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"Мы не в праве говорить от имени сирийского народа, от имени сирийского правительства. В настоящее время решение принимают сирийское правительство и сирийский народ. Думаю, понятно, чего ждет Россия от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там. Господина Ахмада аш-Шараа (более известный как Джулани, глава нового сирийского правительства – ред.) в Дамаске спросили о статусе этих баз, и он ответил. Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Şark TV, перевод его заявлений привел сайт МИД Турции.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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