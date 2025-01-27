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Глава МИД Турции заявил о проблемах в отношениях с США - РИА Новости, 27.01.2025
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19:54 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995788016.html
Глава МИД Турции заявил о проблемах в отношениях с США
Глава МИД Турции заявил о проблемах в отношениях с США - РИА Новости, 27.01.2025
Глава МИД Турции заявил о проблемах в отношениях с США
Турция имеет проблемные вопросы в отношениях с США, главная из них - политика Вашингтона в Сирии, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:54:00+03:00
2025-01-27T19:54:00+03:00
в мире
сирия
турция
сша
хакан фидан
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция имеет проблемные вопросы в отношениях с США, главная из них - политика Вашингтона в Сирии, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. "В новый период мы, конечно, продолжим тесно сотрудничать с администрацией (Дональда) Трампа на самом высоком уровне. Как вы знаете, у нас давние отношения с администрацией США, но не по всем вопросам мы мыслим одинаково. Есть вопросы, по которым мы расходимся, особенно в региональных вопросах. Но есть курс действий, которого должны придерживаться зрелые государства. То есть проблемные вопросы должны быть вынесены за скобки, а хорошие вопросы должны быть продолжены. У нас также есть проблемные вопросы с США. Американская политика в Сирии стоит во главе", - сказал Фидан в интервью Al Şark TV, его заявления привел сайт МИД Турции. По словам Фидана, Трамп назначает новых сотрудников, которые в новом периоде будут выполнять его волю и указания в точности до буквы. "Я надеюсь, что в этот новый период мы достигнем наивысшего уровня взаимопонимания по Сирии, борьбе с терроризмом и безопасности стран региона. Мы будем работать для этого", - сказал глава МИД Турции. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250120/turtsija-1994536951.html
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в мире, сирия, турция, сша, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Турция, США, Хакан Фидан, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава МИД Турции заявил о проблемах в отношениях с США

Фидан: Турция имеет проблемные вопросы в отношениях с США, особенно по Сирии

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция имеет проблемные вопросы в отношениях с США, главная из них - политика Вашингтона в Сирии, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.
"В новый период мы, конечно, продолжим тесно сотрудничать с администрацией (Дональда) Трампа на самом высоком уровне. Как вы знаете, у нас давние отношения с администрацией США, но не по всем вопросам мы мыслим одинаково. Есть вопросы, по которым мы расходимся, особенно в региональных вопросах. Но есть курс действий, которого должны придерживаться зрелые государства. То есть проблемные вопросы должны быть вынесены за скобки, а хорошие вопросы должны быть продолжены. У нас также есть проблемные вопросы с США. Американская политика в Сирии стоит во главе", - сказал Фидан в интервью Al Şark TV, его заявления привел сайт МИД Турции.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Турция потребовала от США отказаться от поддержки РПК в Сирии, пишут СМИ
20 января, 04:54
По словам Фидана, Трамп назначает новых сотрудников, которые в новом периоде будут выполнять его волю и указания в точности до буквы.
«
"Я надеюсь, что в этот новый период мы достигнем наивысшего уровня взаимопонимания по Сирии, борьбе с терроризмом и безопасности стран региона. Мы будем работать для этого", - сказал глава МИД Турции.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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В миреСирияТурцияСШАХакан ФиданБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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