Глава МИД Турции заявил о проблемах в отношениях с США
Фидан: Турция имеет проблемные вопросы в отношениях с США, особенно по Сирии
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция имеет проблемные вопросы в отношениях с США, главная из них - политика Вашингтона в Сирии, заявил глава МИД страны Хакан Фидан.
"В новый период мы, конечно, продолжим тесно сотрудничать с администрацией (Дональда) Трампа на самом высоком уровне. Как вы знаете, у нас давние отношения с администрацией США, но не по всем вопросам мы мыслим одинаково. Есть вопросы, по которым мы расходимся, особенно в региональных вопросах. Но есть курс действий, которого должны придерживаться зрелые государства. То есть проблемные вопросы должны быть вынесены за скобки, а хорошие вопросы должны быть продолжены. У нас также есть проблемные вопросы с США. Американская политика в Сирии стоит во главе", - сказал Фидан в интервью Al Şark TV, его заявления привел сайт МИД Турции.
По словам Фидана, Трамп назначает новых сотрудников, которые в новом периоде будут выполнять его волю и указания в точности до буквы.
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"Я надеюсь, что в этот новый период мы достигнем наивысшего уровня взаимопонимания по Сирии, борьбе с терроризмом и безопасности стран региона. Мы будем работать для этого", - сказал глава МИД Турции.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.