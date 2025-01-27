https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995788016.html

Глава МИД Турции заявил о проблемах в отношениях с США

Глава МИД Турции заявил о проблемах в отношениях с США - РИА Новости, 27.01.2025

Глава МИД Турции заявил о проблемах в отношениях с США

Турция имеет проблемные вопросы в отношениях с США, главная из них - политика Вашингтона в Сирии, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:54:00+03:00

2025-01-27T19:54:00+03:00

2025-01-27T19:54:00+03:00

в мире

сирия

турция

сша

хакан фидан

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция имеет проблемные вопросы в отношениях с США, главная из них - политика Вашингтона в Сирии, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. "В новый период мы, конечно, продолжим тесно сотрудничать с администрацией (Дональда) Трампа на самом высоком уровне. Как вы знаете, у нас давние отношения с администрацией США, но не по всем вопросам мы мыслим одинаково. Есть вопросы, по которым мы расходимся, особенно в региональных вопросах. Но есть курс действий, которого должны придерживаться зрелые государства. То есть проблемные вопросы должны быть вынесены за скобки, а хорошие вопросы должны быть продолжены. У нас также есть проблемные вопросы с США. Американская политика в Сирии стоит во главе", - сказал Фидан в интервью Al Şark TV, его заявления привел сайт МИД Турции. По словам Фидана, Трамп назначает новых сотрудников, которые в новом периоде будут выполнять его волю и указания в точности до буквы. "Я надеюсь, что в этот новый период мы достигнем наивысшего уровня взаимопонимания по Сирии, борьбе с терроризмом и безопасности стран региона. Мы будем работать для этого", - сказал глава МИД Турции. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250120/turtsija-1994536951.html

https://ria.ru/20250108/turtsija-1992797283.html

сирия

турция

сша

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в мире, сирия, турция, сша, хакан фидан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024