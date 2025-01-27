Рейтинг@Mail.ru
Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/turbanov-1995715583.html
Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов
Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов - РИА Новости, 27.01.2025
Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов
Первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Александр Владимирович Турбанов скончался 25 января на 75-м году РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:14:00+03:00
2025-01-27T15:14:00+03:00
агентство по страхованию вкладов
александр турбанов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995718285_0:0:2534:1425_1920x0_80_0_0_0e9fcb55c2c854c4a09634044a65edf8.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Александр Владимирович Турбанов скончался 25 января на 75-м году жизни, сообщает АСВ. "25 января 2025 года на 75-м году жизни скончался первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Александр Владимирович Турбанов. Он возглавлял агентство в период его становления - с 2004 по 2012 год", - говорится в Telegram-канале АСВ. В 1993–1995 годах Турбанов был депутатом Государственной думы. В 1996 году он перешел на работу в ЦБ РФ, где отвечал за банковский надзор, а с 1999 года возглавил агентство по реструктуризации кредитных организаций - предшественника АСВ. Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995718285_0:0:2534:1901_1920x0_80_0_0_6e4dae51fe3c335027004dffcb30e2f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
агентство по страхованию вкладов, александр турбанов, общество
Агентство по страхованию вкладов, Александр Турбанов, Общество
Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов

Первый гендиректор АСВ Александр Турбанов умер на 75-м году жизни

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Турбанов
Александр Турбанов - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Турбанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Александр Владимирович Турбанов скончался 25 января на 75-м году жизни, сообщает АСВ.
"25 января 2025 года на 75-м году жизни скончался первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Александр Владимирович Турбанов. Он возглавлял агентство в период его становления - с 2004 по 2012 год", - говорится в Telegram-канале АСВ.
В 1993–1995 годах Турбанов был депутатом Государственной думы. В 1996 году он перешел на работу в ЦБ РФ, где отвечал за банковский надзор, а с 1999 года возглавил агентство по реструктуризации кредитных организаций - предшественника АСВ. Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.
 
Агентство по страхованию вкладовАлександр ТурбановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала