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Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов
Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов - РИА Новости, 27.01.2025
Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов
Первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Александр Владимирович Турбанов скончался 25 января на 75-м году РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:14:00+03:00
2025-01-27T15:14:00+03:00
2025-01-27T15:14:00+03:00
агентство по страхованию вкладов
александр турбанов
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Александр Владимирович Турбанов скончался 25 января на 75-м году жизни, сообщает АСВ. "25 января 2025 года на 75-м году жизни скончался первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Александр Владимирович Турбанов. Он возглавлял агентство в период его становления - с 2004 по 2012 год", - говорится в Telegram-канале АСВ. В 1993–1995 годах Турбанов был депутатом Государственной думы. В 1996 году он перешел на работу в ЦБ РФ, где отвечал за банковский надзор, а с 1999 года возглавил агентство по реструктуризации кредитных организаций - предшественника АСВ. Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.
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агентство по страхованию вкладов, александр турбанов, общество
Агентство по страхованию вкладов, Александр Турбанов, Общество
Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов
Первый гендиректор АСВ Александр Турбанов умер на 75-м году жизни