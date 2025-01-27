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Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов

Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов - РИА Новости, 27.01.2025

Умер первый гендиректор АСВ Александр Турбанов

Первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Александр Владимирович Турбанов скончался 25 января на 75-м году РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:14:00+03:00

2025-01-27T15:14:00+03:00

2025-01-27T15:14:00+03:00

агентство по страхованию вкладов

александр турбанов

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Александр Владимирович Турбанов скончался 25 января на 75-м году жизни, сообщает АСВ. "25 января 2025 года на 75-м году жизни скончался первый генеральный директор государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Александр Владимирович Турбанов. Он возглавлял агентство в период его становления - с 2004 по 2012 год", - говорится в Telegram-канале АСВ. В 1993–1995 годах Турбанов был депутатом Государственной думы. В 1996 году он перешел на работу в ЦБ РФ, где отвечал за банковский надзор, а с 1999 года возглавил агентство по реструктуризации кредитных организаций - предшественника АСВ. Турбанов был одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

агентство по страхованию вкладов, александр турбанов, общество