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Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне
Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне - РИА Новости, 27.01.2025
Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне
Президент США Дональд Трамп до конца понедельника должен подписать указ о создании системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" для защиты территории... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:41:00+03:00
2025-01-27T19:41:00+03:00
2025-01-27T19:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до конца понедельника должен подписать указ о создании системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" для защиты территории страны, заявил в понедельник новый глава Пентагона Пит Хегсет. "И сегодня ожидается еще больше указов президента, которые мы полностью поддерживаем: о ликвидации программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне... о "Железном куполе" для Америки", - заявил Хегсет журналистам. Также на службе будут восстановлены военные, ранее уволенные за отказ делать прививки от COVID-19, отметил новый министр обороны США. Ранее Трамп в день своей инаугурации объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол" для защиты территории страны. Трамп добавил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.
https://ria.ru/20250126/pentagon-1995584538.html
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в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне
Хегсет: Трамп в понедельник подпишет указ о создании системы "Железный купол"