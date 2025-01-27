Рейтинг@Mail.ru
Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/tramp-1995785564.html
Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне
Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне - РИА Новости, 27.01.2025
Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне
Президент США Дональд Трамп до конца понедельника должен подписать указ о создании системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" для защиты территории... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:41:00+03:00
2025-01-27T19:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152114/10/1521141094_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_758d70e1ef1c7c62764573a1bb95314e.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до конца понедельника должен подписать указ о создании системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" для защиты территории страны, заявил в понедельник новый глава Пентагона Пит Хегсет. "И сегодня ожидается еще больше указов президента, которые мы полностью поддерживаем: о ликвидации программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне... о "Железном куполе" для Америки", - заявил Хегсет журналистам. Также на службе будут восстановлены военные, ранее уволенные за отказ делать прививки от COVID-19, отметил новый министр обороны США. Ранее Трамп в день своей инаугурации объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол" для защиты территории страны. Трамп добавил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.
https://ria.ru/20250126/pentagon-1995584538.html
https://ria.ru/20250125/glava-1995488886.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152114/10/1521141094_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_81b989dee643c9b15c6563af964bdc43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне

Хегсет: Трамп в понедельник подпишет указ о создании системы "Железный купол"

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до конца понедельника должен подписать указ о создании системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" для защиты территории страны, заявил в понедельник новый глава Пентагона Пит Хегсет.
«
"И сегодня ожидается еще больше указов президента, которые мы полностью поддерживаем: о ликвидации программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне... о "Железном куполе" для Америки", - заявил Хегсет журналистам.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Вице-президент США заявил о кадровом и технологическом кризисе в Пентагоне
26 января, 19:35
Также на службе будут восстановлены военные, ранее уволенные за отказ делать прививки от COVID-19, отметил новый министр обороны США.
Ранее Трамп в день своей инаугурации объявил о намерении поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны "Железный купол" для защиты территории страны. Трамп добавил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона
25 января, 20:02
 
В миреСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала