Политика Трампа не развернет переход к экологичной энергетике, пишут СМИ
Bloomberg: политика Трампа не сможет развернуть переход к зеленой энергетике
© AP Photo / John LocherДональд Трамп
© AP Photo / John Locher
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа не сможет развернуть переход к "зеленой" энергетике, учитывая ее преимущества, считают аналитики Citigroup, которых цитирует агентство Блумберг.
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"Несмотря на то, что администрация Трампа намерена разрушить климатические меры защиты времен Байдена, сохраняется чувство оптимизма в отношении того, что энергопереход возобладает", - приводится в материале мнение аналитиков Citigroup ESG под руководством Аниты Макбейн (Anita McBain).
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Сегодня энергетический переход более совершенен, чем во времена первого срока Трампа, и "стремление генерировать дешевые, надежные источники энергии соответствует умным, технологически инновационным, поддерживающим политику и экономически жизнеспособным решениям", которые предлагает "зеленая" энергетика, говорится в статье.
По мнению аналитиков Citigroup, ни одно из краткосрочных последствий политики Трампа не меняет того факта, что остаются аргументы в пользу перехода от ископаемого топлива: "чистая энергия дешевле, доступнее и эффективнее", считают аналитики, мнение которых приводится в статье.
Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность снова вывел Штаты из Парижского соглашения по климату. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
Также Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
Ранее в январе аналитический центр в области энергетики Ember сообщил, что солнечная энергия стала самым быстрорастущим источником энергии в Евросоюзе в 2024 году, впервые обогнав угольную по объемам генерации. Отмечалось также, что благодаря развитию ветровой и солнечной энергетики, доля возобновляемых источников энергии в ЕС выросла с 34% в 2019 году до 47% в 2024 году, в то время как доля ископаемого топлива снизилась с 39% до исторического минимума в 29%.