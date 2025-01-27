Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/tramp-1995745616.html
В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине
В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине - РИА Новости, 27.01.2025
В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине из-за отсутствия возможности принять условия России, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:51:00+03:00
2025-01-27T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине из-за отсутствия возможности принять условия России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду.Как отметил эксперт, для того, чтобы российские военные остановились, США должны признать за Россией ее новые территории и отказаться от вступления Украины в НАТО."Я думаю, что Трампу будет почти невозможно принять эти два условия", — отметил он.По словам Миршаймера, только признание интересов России со стороны Запада может привести к реальному окончанию конфликта, а не к его заморозке. В противном случае, считает аналитик, российские военные не остановятся."И пока мы настаиваем на том, что Украина станет частью НАТО, русские будут продолжать наступление", — заключил он.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250127/donbass-1995721456.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b183aad77c666be12b7d6f711ff7617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, НАТО
В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине

Профессор Миршаймер: Трамп не сможет завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине из-за отсутствия возможности принять условия России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду.
Как отметил эксперт, для того, чтобы российские военные остановились, США должны признать за Россией ее новые территории и отказаться от вступления Украины в НАТО.
«
"Я думаю, что Трампу будет почти невозможно принять эти два условия", — отметил он.
По словам Миршаймера, только признание интересов России со стороны Запада может привести к реальному окончанию конфликта, а не к его заморозке. В противном случае, считает аналитик, российские военные не остановятся.
"И пока мы настаиваем на том, что Украина станет частью НАТО, русские будут продолжать наступление", — заключил он.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
На Украине заявили о судьбоносном сражении в Донбассе
Вчера, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала