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В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине
В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине - РИА Новости, 27.01.2025
В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине из-за отсутствия возможности принять условия России, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:51:00+03:00
2025-01-27T16:51:00+03:00
2025-01-27T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет завершить конфликт на Украине из-за отсутствия возможности принять условия России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду.Как отметил эксперт, для того, чтобы российские военные остановились, США должны признать за Россией ее новые территории и отказаться от вступления Украины в НАТО."Я думаю, что Трампу будет почти невозможно принять эти два условия", — отметил он.По словам Миршаймера, только признание интересов России со стороны Запада может привести к реальному окончанию конфликта, а не к его заморозке. В противном случае, считает аналитик, российские военные не остановятся."И пока мы настаиваем на том, что Украина станет частью НАТО, русские будут продолжать наступление", — заключил он.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия открыта для диалога с новой американской администрацией по украинскому конфликту. При этом целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, нато
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В США раскрыли, почему Трамп не закончит конфликт на Украине
Профессор Миршаймер: Трамп не сможет завершить конфликт на Украине