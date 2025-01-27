https://ria.ru/20250127/tramp-1995735540.html
Рябков оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Рябков оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 27.01.2025
Рябков оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Пока нет никакого понимания, когда может состояться телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил журналистам замглавы РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:20:00+03:00
2025-01-27T16:20:00+03:00
2025-01-27T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пока нет никакого понимания, когда может состояться телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Он (разговор - ред.) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20250127/peskov-1995683378.html
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россия, сша, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Рябков оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Рябков: пока нет понимания, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа