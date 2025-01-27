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Трамп приготовился к новым пошлинам против Мексики и Канады, пишет WSJ - РИА Новости, 27.01.2025
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11:48 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/tramp-1995667846.html
Трамп приготовился к новым пошлинам против Мексики и Канады, пишет WSJ
Трамп приготовился к новым пошлинам против Мексики и Канады, пишет WSJ - РИА Новости, 27.01.2025
Трамп приготовился к новым пошлинам против Мексики и Канады, пишет WSJ
Президент США Дональд Трамп серьезно настроен в отношении введения новых пошлин против Мексики и Канады, при этом Мексика пока "сделала недостаточно", чтобы их... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп серьезно настроен в отношении введения новых пошлин против Мексики и Канады, при этом Мексика пока "сделала недостаточно", чтобы их избежать, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По словам чиновника, Мексика уже предприняла меры для того, чтобы избежать введения новых пошлин со стороны США, такие как принятие четырех депортационных рейсов в день, введение политики, побуждающей граждан оставаться в Мексике и не иммигрировать в США, а также развертывание собственных сил на северной границе. Тем не менее, этого может оказаться недостаточно. "Правительство Мексики пока сделало недостаточно для того, чтобы избежать пошлин... (чиновник США - ред.) не уточнил, какие шаги оно и правительство Канады должны предпринять, чтобы на них не наложили новые пошлины", - говорится в сообщении издания. Трамп настроен "очень серьезно" в отношении своих угроз и ожидает, что Мексика и Канада будут сотрудничать с американской администрацией, добавил чиновник. По словам неназванного канадского чиновника, на которого ссылается издание, правительство Канады пыталось связаться с администрацией Трампа для переговоров, однако многие члены его кабинета, такие как Говард Лютник, номинированный на пост министра торговли США, еще не получили официального назначения. Чиновник добавил, что власти Канады готовы немедленно принять ответные меры в отношении США в случае введения новых пошлин. Неназванный мексиканский чиновник сообщил изданию, что в Мексике также разочарованы невозможностью вести торговые переговоры с администрацией Трампа. Как сообщил чиновник, на прошлой неделе глава МИД Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудив вопросы миграции и безопасности, однако вопросы торговли затронуты не были. Ранее Трамп пригрозил введением с 1 февраля дополнительных пошлин в 25% Канаде и Мексике, если не разрешится ситуация с проникающими в США нелегалами и потоком синтетических опиоидов. Канадцам Трамп пообещал налоговые послабления в случае вступления в США 51-м штатом.
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в мире, цены на нефть, сша, мексика, канада, дональд трамп, марко рубио
В мире, Цены на нефть, США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп приготовился к новым пошлинам против Мексики и Канады, пишет WSJ

WSJ: Трамп серьезно настроен в отношении новых пошлин против Мексики и Канады

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп серьезно настроен в отношении введения новых пошлин против Мексики и Канады, при этом Мексика пока "сделала недостаточно", чтобы их избежать, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По словам чиновника, Мексика уже предприняла меры для того, чтобы избежать введения новых пошлин со стороны США, такие как принятие четырех депортационных рейсов в день, введение политики, побуждающей граждан оставаться в Мексике и не иммигрировать в США, а также развертывание собственных сил на северной границе. Тем не менее, этого может оказаться недостаточно.
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"Правительство Мексики пока сделало недостаточно для того, чтобы избежать пошлин... (чиновник США - ред.) не уточнил, какие шаги оно и правительство Канады должны предпринять, чтобы на них не наложили новые пошлины", - говорится в сообщении издания. Трамп настроен "очень серьезно" в отношении своих угроз и ожидает, что Мексика и Канада будут сотрудничать с американской администрацией, добавил чиновник.
По словам неназванного канадского чиновника, на которого ссылается издание, правительство Канады пыталось связаться с администрацией Трампа для переговоров, однако многие члены его кабинета, такие как Говард Лютник, номинированный на пост министра торговли США, еще не получили официального назначения. Чиновник добавил, что власти Канады готовы немедленно принять ответные меры в отношении США в случае введения новых пошлин.
Неназванный мексиканский чиновник сообщил изданию, что в Мексике также разочарованы невозможностью вести торговые переговоры с администрацией Трампа. Как сообщил чиновник, на прошлой неделе глава МИД Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, обсудив вопросы миграции и безопасности, однако вопросы торговли затронуты не были.
Ранее Трамп пригрозил введением с 1 февраля дополнительных пошлин в 25% Канаде и Мексике, если не разрешится ситуация с проникающими в США нелегалами и потоком синтетических опиоидов. Канадцам Трамп пообещал налоговые послабления в случае вступления в США 51-м штатом.
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