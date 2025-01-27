"Станет катастрофой": в США забили тревогу из-за агрессивного плана Трампа
NI: агрессивные пошлины Трампа лишь навредят американской экономике
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Высокие пошлины на импорт и налоговые льготы, предлагаемые президентом США Дональдом Трампом, усугубят проблемы американской экономики, пишет старший аналитик Американского института предпринимательства Дезмонд Лакман в статье для журнала National Interest.
"Пошлины Трампа станут катастрофой. Сочетание налоговых льгот и пошлин на импорт лишь повысит госдолг и инфляцию", — говорится в статье.
Как отметил Лакман, политика высоких пошлин и внутренних льгот уже показала полную несостоятельность в первый срок Трампа. Вопреки этому, в свой второй срок президент пытается решить проблему дефицита платежного баланса США теми же провальными методами, но в больших масштабах. По словам экономиста, причина неудач экономической политики Трампа кроется в том, что налоговые льготы нивелируют положительный эффект от импортных пошлин — послабления уменьшают сбережения государства и стимулируют траты компаний, повышая таким образом дефицит платежного баланса страны.
При этом, как считает эксперт, последствия решений Трампа могут не ограничиться ростом платежного дефицита. Высокие импортные тарифы также помешают борьбе с инфляцией и вызовут ответные меры других стран против США. Кроме того, по словам Лакмана, американские пошлины рискуют подтолкнуть торговых партнеров к рецессии.
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"Мы надеемся, что Трамп значительно смягчит свои предвыборные обещания об агрессивном росте тарифов и налоговых льготах. К сожалению, <...> нет никаких знаков, что он сможет это сделать без некоторого рода краха на финансовом рынке", — заключил экономист.
Президент США неоднократно подчеркивал важность импортных пошлин для американской экономики, называя их ключевым инструментом в международной торговой политике. Он заявлял, что, скорее всего, введет пошлины в 25 процентов против Мексики и Канады с 1 февраля, а также пригрозил стопроцентными тарифами против стран БРИКС и ростом пошлин на китайскую продукцию на десять процентов. Кроме того, Трамп сообщал о планах ввести новые тарифы против России, если та не прекратит спецоперацию на Украине.