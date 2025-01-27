https://ria.ru/20250127/tolyatti-1995721779.html

Злоумышленники в Тольятти ломали автомобили и требовали компенсации

Злоумышленники в Тольятти ломали автомобили и требовали компенсации - РИА Новости, 27.01.2025

Злоумышленники в Тольятти ломали автомобили и требовали компенсации

Главное управление МВД России по Самарской области подтвердило РИА Новости, что расследует уголовное дело о мошенничестве, при котором злоумышленники ломали... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:35:00+03:00

2025-01-27T15:35:00+03:00

2025-01-27T15:35:00+03:00

россия

самарская область

тольятти

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 27 янв - РИА Новости. Главное управление МВД России по Самарской области подтвердило РИА Новости, что расследует уголовное дело о мошенничестве, при котором злоумышленники ломали автомобили и требовали от производителей компенсации по гарантии. Ранее издание РБК сообщало, что в Тольятти мошенники занимались возвратом изготовителю бывших в употреблении автомобилей марки Genesis. Физлица обычно покупали премиальное авто на последнем году гарантийного срока, затем владельцы обращались в суды якобы из-за поломок. Сейчас по указанному делу арестованы два человека. "В производстве следственной части главного следственного управления ГУМВД России по Самарской области находятся два уголовных дела, возбужденных в ноябре прошлого года по заявлению официальных производителей и дистрибьюторов ряда автомобильных марок по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере - ред.)", - сообщили в региональном главке МВД России, комментируя РИА Новости расследование указанного дела. Из материалов уголовных дел следует, что злоумышленники приобретали автомобили с гарантийным сроком эксплуатации, в которых умышленно повреждали электронное оборудование и другие автокомпоненты. Затем мошенники обращались в суд с требованием взыскать с дистрибьютора деньги, выдавая созданную ими неисправность за производственный брак. Таким образом обманным путем злоумышленники похищали взысканные средства. Сейчас сотрудники полиции проводят по уголовному делу необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц, отметили в ГУМВД. В ведомстве пояснили, что данные предварительного расследования не подлежат разглашению, поэтому другие подробности по делу не приводят.

https://ria.ru/20231121/dtp-1910790224.html

https://ria.ru/20241219/dtp-1770479012.html

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самарская область

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россия, самарская область, тольятти, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)