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В Хабаровском крае отловили четвертого за год амурского тигра

В Хабаровском крае отловили четвертого за год амурского тигра - РИА Новости, 27.01.2025

В Хабаровском крае отловили четвертого за год амурского тигра

Четвертый в этом году "конфликтный" амурский тигр отловлен в Хабаровском крае, хищник охотился на собак в поселке района имени Лазо, сообщило управление... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:09:00+03:00

2025-01-27T12:09:00+03:00

2025-01-27T12:09:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Четвертый в этом году "конфликтный" амурский тигр отловлен в Хабаровском крае, хищник охотился на собак в поселке района имени Лазо, сообщило управление охотничьего хозяйства региона. "Ночью 26 января в окрестностях посёлка Катэн района имени Лазо сотрудниками охотнадзора Хабаровского края отловлен "конфликтный" амурский тигр. Взрослый, крупный самец. Внешне выглядит абсолютно здоровым", - сообщило управление в своем Telegram-канале. Как уточняет ведомство, в результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Хищника доставили в Хабаровск, здесь его осмотрят ветеринары и дадут заключение о состоянии животного. Это уже четвертый отловленный "конфликтный" тигр в Хабаровском крае в 2025 году. В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.

https://ria.ru/20250106/primore-1992656366.html

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хабаровский край, россия, хабаровск, международный союз охраны природы, происшествия