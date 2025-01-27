Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае отловили четвертого за год амурского тигра - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/tigr-1995676456.html
В Хабаровском крае отловили четвертого за год амурского тигра
В Хабаровском крае отловили четвертого за год амурского тигра - РИА Новости, 27.01.2025
В Хабаровском крае отловили четвертого за год амурского тигра
Четвертый в этом году "конфликтный" амурский тигр отловлен в Хабаровском крае, хищник охотился на собак в поселке района имени Лазо, сообщило управление... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:09:00+03:00
2025-01-27T12:09:00+03:00
хабаровский край
россия
хабаровск
международный союз охраны природы
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995674801_0:102:1040:687_1920x0_80_0_0_f515e4b4aab6ac7576e4cd43d63097dd.jpg
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Четвертый в этом году "конфликтный" амурский тигр отловлен в Хабаровском крае, хищник охотился на собак в поселке района имени Лазо, сообщило управление охотничьего хозяйства региона. "Ночью 26 января в окрестностях посёлка Катэн района имени Лазо сотрудниками охотнадзора Хабаровского края отловлен "конфликтный" амурский тигр. Взрослый, крупный самец. Внешне выглядит абсолютно здоровым", - сообщило управление в своем Telegram-канале. Как уточняет ведомство, в результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Хищника доставили в Хабаровск, здесь его осмотрят ветеринары и дадут заключение о состоянии животного. Это уже четвертый отловленный "конфликтный" тигр в Хабаровском крае в 2025 году. В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
https://ria.ru/20250106/primore-1992656366.html
хабаровский край
россия
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995674801_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_8f2b0e7f72eba3e2052608e4441f0416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, россия, хабаровск, международный союз охраны природы, происшествия
Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Международный союз охраны природы, Происшествия
В Хабаровском крае отловили четвертого за год амурского тигра

В Хабаровском крае отловили конфликтного амурского тигра

© Фото : КГБУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края"Амурский тигр, отловленный в поселке Катэн в Хабаровском крае
Амурский тигр, отловленный в поселке Катэн в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : КГБУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края"
Амурский тигр, отловленный в поселке Катэн в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Четвертый в этом году "конфликтный" амурский тигр отловлен в Хабаровском крае, хищник охотился на собак в поселке района имени Лазо, сообщило управление охотничьего хозяйства региона.
"Ночью 26 января в окрестностях посёлка Катэн района имени Лазо сотрудниками охотнадзора Хабаровского края отловлен "конфликтный" амурский тигр. Взрослый, крупный самец. Внешне выглядит абсолютно здоровым", - сообщило управление в своем Telegram-канале.
Как уточняет ведомство, в результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Хищника доставили в Хабаровск, здесь его осмотрят ветеринары и дадут заключение о состоянии животного.
Это уже четвертый отловленный "конфликтный" тигр в Хабаровском крае в 2025 году.
В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В Приморье нашли мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением
6 января, 12:36
 
Хабаровский крайРоссияХабаровскМеждународный союз охраны природыПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала