В Хабаровском крае отловили четвертого за год амурского тигра
В Хабаровском крае отловили конфликтного амурского тигра
© Фото : КГБУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края"Амурский тигр, отловленный в поселке Катэн в Хабаровском крае
© Фото : КГБУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края"
Амурский тигр, отловленный в поселке Катэн в Хабаровском крае
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ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Четвертый в этом году "конфликтный" амурский тигр отловлен в Хабаровском крае, хищник охотился на собак в поселке района имени Лазо, сообщило управление охотничьего хозяйства региона.
"Ночью 26 января в окрестностях посёлка Катэн района имени Лазо сотрудниками охотнадзора Хабаровского края отловлен "конфликтный" амурский тигр. Взрослый, крупный самец. Внешне выглядит абсолютно здоровым", - сообщило управление в своем Telegram-канале.
Как уточняет ведомство, в результате первичного визуального осмотра травмы и повреждения у животного не обнаружены. Хищника доставили в Хабаровск, здесь его осмотрят ветеринары и дадут заключение о состоянии животного.
Это уже четвертый отловленный "конфликтный" тигр в Хабаровском крае в 2025 году.
В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.