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В США начались массовые рейды против нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.01.2025
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08:21 27.01.2025 (обновлено: 08:23 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/tehas-1995625397.html
В США начались массовые рейды против нелегальных мигрантов
В США начались массовые рейды против нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.01.2025
В США начались массовые рейды против нелегальных мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела рейды по поиску нелегальных мигрантов в штате Техас, более 80 человек задержаны, сообщает телеканал CBS со РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T08:21:00+03:00
2025-01-27T08:23:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела рейды по поиску нелегальных мигрантов в штате Техас, более 80 человек задержаны, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные службы. По данным телеканала, задержания произошли в рамках "усиленных целевых операций" в городах Даллас, Форт-Уэрт и Ирвинг. В рейдах также участвовала администрация по контролю за применением законов о наркотиках города Хьюстон. "Таможенная и иммиграционная служба США в воскресенье арестовала 84 человека в Северном Техасе", - сообщает телеканал. Другие СМИ также сообщают о массовых рейдах, которые иммиграционная и таможенная полиция США провела в других частях страны. Так, газета New York Post отмечает, что в ходе одного из рейдов в городе Денвер штата Колорадо были задержаны около 50 членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа". Сама иммиграционная и таможенная полиция США заявила в соцсети X, что в воскресенье начала проводить "усиленные целевые операции" по поиску нелегальных мигрантов в Чикаго.
https://ria.ru/20250126/migranty-1995602418.html
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в мире, сша, техас, даллас
В мире, США, Техас, Даллас
В США начались массовые рейды против нелегальных мигрантов

CBS: в Техасе полиция провела рейды по поиску нелегальных мигрантов

© Depositphotos.com / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Depositphotos.com / modfos
Полиция США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела рейды по поиску нелегальных мигрантов в штате Техас, более 80 человек задержаны, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные службы.
По данным телеканала, задержания произошли в рамках "усиленных целевых операций" в городах Даллас, Форт-Уэрт и Ирвинг. В рейдах также участвовала администрация по контролю за применением законов о наркотиках города Хьюстон.
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"Таможенная и иммиграционная служба США в воскресенье арестовала 84 человека в Северном Техасе", - сообщает телеканал.
Другие СМИ также сообщают о массовых рейдах, которые иммиграционная и таможенная полиция США провела в других частях страны. Так, газета New York Post отмечает, что в ходе одного из рейдов в городе Денвер штата Колорадо были задержаны около 50 членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа".
Сама иммиграционная и таможенная полиция США заявила в соцсети X, что в воскресенье начала проводить "усиленные целевые операции" по поиску нелегальных мигрантов в Чикаго.
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