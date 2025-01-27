https://ria.ru/20250127/tehas-1995625397.html

В США начались массовые рейды против нелегальных мигрантов

В США начались массовые рейды против нелегальных мигрантов - РИА Новости, 27.01.2025

В США начались массовые рейды против нелегальных мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела рейды по поиску нелегальных мигрантов в штате Техас, более 80 человек задержаны, сообщает телеканал CBS со РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:21:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела рейды по поиску нелегальных мигрантов в штате Техас, более 80 человек задержаны, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные службы. По данным телеканала, задержания произошли в рамках "усиленных целевых операций" в городах Даллас, Форт-Уэрт и Ирвинг. В рейдах также участвовала администрация по контролю за применением законов о наркотиках города Хьюстон. "Таможенная и иммиграционная служба США в воскресенье арестовала 84 человека в Северном Техасе", - сообщает телеканал. Другие СМИ также сообщают о массовых рейдах, которые иммиграционная и таможенная полиция США провела в других частях страны. Так, газета New York Post отмечает, что в ходе одного из рейдов в городе Денвер штата Колорадо были задержаны около 50 членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа". Сама иммиграционная и таможенная полиция США заявила в соцсети X, что в воскресенье начала проводить "усиленные целевые операции" по поиску нелегальных мигрантов в Чикаго.

https://ria.ru/20250126/migranty-1995602418.html

https://ria.ru/20250127/kolumbiya-1995620434.html

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