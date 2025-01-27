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В Техасе при стрельбе в ночном клубе погиб человек - РИА Новости, 27.01.2025
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00:37 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/tehas-1995604729.html
В Техасе при стрельбе в ночном клубе погиб человек
В Техасе при стрельбе в ночном клубе погиб человек - РИА Новости, 27.01.2025
В Техасе при стрельбе в ночном клубе погиб человек
Стрельба произошла в ночном клубе в техасском городе Амарилло, в результате один человек погиб, восемь пострадали, сообщает полиция города. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T00:37:00+03:00
2025-01-27T00:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стрельба произошла в ночном клубе в техасском городе Амарилло, в результате один человек погиб, восемь пострадали, сообщает полиция города. Согласно заявлению, опубликованному на сайте полиции, трагедия произошла 26 января. Неизвестный вооруженный человек подъехал на машине к ночному клубу, вышел из нее и открыл огонь по большой толпе посетителей заведения. После этого мужчина снова сел в машину и уехал. В заявлении добавляется, что девять пострадавших были госпитализированы, однако один из них скончался в больнице. "В ходе расследования выяснилось, что девять человек получили огнестрельные ранения... Один из пострадавших, 25-летний Джон Лав Луима, скончался в больнице от множественных огнестрельных ранений", - говорится в заявлении полиции Амарилло. Благодаря свидетелям сотрудники полиции нашли машину со стрелявшим. В результате трое подозреваемых в совершении преступления были задержаны.
https://ria.ru/20250123/ssha-1995073886.html
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в мире, техас
В мире, Техас
В Техасе при стрельбе в ночном клубе погиб человек

В Техасе при стрельбе в ночном клубе погиб человек, еще восемь пострадали

© AP Photo / Eric GayПолицейские штата Техас
Полицейские штата Техас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Eric Gay
Полицейские штата Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стрельба произошла в ночном клубе в техасском городе Амарилло, в результате один человек погиб, восемь пострадали, сообщает полиция города.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте полиции, трагедия произошла 26 января. Неизвестный вооруженный человек подъехал на машине к ночному клубу, вышел из нее и открыл огонь по большой толпе посетителей заведения. После этого мужчина снова сел в машину и уехал. В заявлении добавляется, что девять пострадавших были госпитализированы, однако один из них скончался в больнице.
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"В ходе расследования выяснилось, что девять человек получили огнестрельные ранения... Один из пострадавших, 25-летний Джон Лав Луима, скончался в больнице от множественных огнестрельных ранений", - говорится в заявлении полиции Амарилло.
Благодаря свидетелям сотрудники полиции нашли машину со стрелявшим. В результате трое подозреваемых в совершении преступления были задержаны.
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