https://ria.ru/20250127/tehas-1995604729.html

В Техасе при стрельбе в ночном клубе погиб человек

В Техасе при стрельбе в ночном клубе погиб человек - РИА Новости, 27.01.2025

В Техасе при стрельбе в ночном клубе погиб человек

Стрельба произошла в ночном клубе в техасском городе Амарилло, в результате один человек погиб, восемь пострадали, сообщает полиция города. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T00:37:00+03:00

2025-01-27T00:37:00+03:00

2025-01-27T00:37:00+03:00

в мире

техас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924420162_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6f3cdc0174a1eb7ef2d52092f9eca7c4.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стрельба произошла в ночном клубе в техасском городе Амарилло, в результате один человек погиб, восемь пострадали, сообщает полиция города. Согласно заявлению, опубликованному на сайте полиции, трагедия произошла 26 января. Неизвестный вооруженный человек подъехал на машине к ночному клубу, вышел из нее и открыл огонь по большой толпе посетителей заведения. После этого мужчина снова сел в машину и уехал. В заявлении добавляется, что девять пострадавших были госпитализированы, однако один из них скончался в больнице. "В ходе расследования выяснилось, что девять человек получили огнестрельные ранения... Один из пострадавших, 25-летний Джон Лав Луима, скончался в больнице от множественных огнестрельных ранений", - говорится в заявлении полиции Амарилло. Благодаря свидетелям сотрудники полиции нашли машину со стрелявшим. В результате трое подозреваемых в совершении преступления были задержаны.

https://ria.ru/20250123/ssha-1995073886.html

https://ria.ru/20250122/strelba-1995050129.html

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас