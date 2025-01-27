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Талибы опровергли сообщения о разрешении девушкам учиться в Пакистане - РИА Новости, 27.01.2025
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19:20 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/taliby-1995783244.html
Талибы опровергли сообщения о разрешении девушкам учиться в Пакистане
Талибы опровергли сообщения о разрешении девушкам учиться в Пакистане - РИА Новости, 27.01.2025
Талибы опровергли сообщения о разрешении девушкам учиться в Пакистане
Министерство высшего образования Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем режиме) опровергло появившиеся в прессе сообщения о... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:20:00+03:00
2025-01-27T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство высшего образования Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем режиме) опровергло появившиеся в прессе сообщения о том, что афганским девушкам может быть разрешено получать высшее образование в Пакистане при условии, что их будет сопровождать опекун-мужчина, сообщил информационный портал Khaama press. Пресс-секретарь министерства Хафиз Зияулла Хашими заявил в понедельник представителям СМИ, что "сообщения об условном соглашении с Пакистаном о предоставлении стипендий афганским девочкам являются ложными и безосновательными". По данным издания, он подчеркнул, что "министерство не заключало никаких соглашений ни с одной страной, включая Пакистан, относительно стипендий для девочек из Афганистана". "Недавно некоторые СМИ сообщили, что министерство договорилось с Пакистаном о том, чтобы студентки из Афганистана могли продолжить свое образование при условии сопровождения опекуна-мужчины. Однако министерство подтвердило, что такого соглашения не существует", - отмечает Khaama press. С августа 2021 года девочкам из Афганистана, окончившим шестой класс, запрещено посещать учебные заведения, что серьезно ограничивает их доступ к образованию. В международный день образования, 24 января миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала правительство ИЭА отменить запрет на образование девочек, отметив необходимость проведения инклюзивной образовательной политики в Афганистане.
https://ria.ru/20250125/rossija-1995474546.html
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в мире, пакистан, афганистан, оон
В мире, Пакистан, Афганистан, ООН
Талибы опровергли сообщения о разрешении девушкам учиться в Пакистане

Khaama press: афганским студенткам не разрешат получать образование в Пакистане

© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкМусульманки
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство высшего образования Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем режиме) опровергло появившиеся в прессе сообщения о том, что афганским девушкам может быть разрешено получать высшее образование в Пакистане при условии, что их будет сопровождать опекун-мужчина, сообщил информационный портал Khaama press.
Пресс-секретарь министерства Хафиз Зияулла Хашими заявил в понедельник представителям СМИ, что "сообщения об условном соглашении с Пакистаном о предоставлении стипендий афганским девочкам являются ложными и безосновательными".
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По данным издания, он подчеркнул, что "министерство не заключало никаких соглашений ни с одной страной, включая Пакистан, относительно стипендий для девочек из Афганистана".
«
"Недавно некоторые СМИ сообщили, что министерство договорилось с Пакистаном о том, чтобы студентки из Афганистана могли продолжить свое образование при условии сопровождения опекуна-мужчины. Однако министерство подтвердило, что такого соглашения не существует", - отмечает Khaama press.
С августа 2021 года девочкам из Афганистана, окончившим шестой класс, запрещено посещать учебные заведения, что серьезно ограничивает их доступ к образованию. В международный день образования, 24 января миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала правительство ИЭА отменить запрет на образование девочек, отметив необходимость проведения инклюзивной образовательной политики в Афганистане.
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