Талибы опровергли сообщения о разрешении девушкам учиться в Пакистане
Khaama press: афганским студенткам не разрешат получать образование в Пакистане
Мусульманки. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство высшего образования Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем режиме) опровергло появившиеся в прессе сообщения о том, что афганским девушкам может быть разрешено получать высшее образование в Пакистане при условии, что их будет сопровождать опекун-мужчина, сообщил информационный портал Khaama press.
Пресс-секретарь министерства Хафиз Зияулла Хашими заявил в понедельник представителям СМИ, что "сообщения об условном соглашении с Пакистаном о предоставлении стипендий афганским девочкам являются ложными и безосновательными".
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По данным издания, он подчеркнул, что "министерство не заключало никаких соглашений ни с одной страной, включая Пакистан, относительно стипендий для девочек из Афганистана".
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"Недавно некоторые СМИ сообщили, что министерство договорилось с Пакистаном о том, чтобы студентки из Афганистана могли продолжить свое образование при условии сопровождения опекуна-мужчины. Однако министерство подтвердило, что такого соглашения не существует", - отмечает Khaama press.
С августа 2021 года девочкам из Афганистана, окончившим шестой класс, запрещено посещать учебные заведения, что серьезно ограничивает их доступ к образованию. В международный день образования, 24 января миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала правительство ИЭА отменить запрет на образование девочек, отметив необходимость проведения инклюзивной образовательной политики в Афганистане.
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