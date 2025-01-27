Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана
Khaama press: талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана Лавери
© соцсетиДэвид Лавери
© соцсети
Дэвид Лавери. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Талибы* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) освободили из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери, арестованного в Кабуле 17 ноября, сообщает информационный портал Khaama press.
По данным издания, глава МИД Канады Мелани Жоли объявила об освобождении Лавери при содействии Катара в понедельник на своей странице в соцсети X. В частности, она сообщила, что уже поговорила с Лавери и что сейчас он воссоединился со своей семьей в Катаре.
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Обстоятельства ареста Лавери в аэропорту Кабула остаются неясными. В прошлом году в организации Veterans Transition Network, где работал Лавери, заявили, что он часто ездил в Афганистан для выполнения гуманитарной миссии.
По данным Khaama press, министр иностранных дел Канады в своем послании выразила благодарность катарскому коллеге за содействие в освобождении канадского гражданина.
"Согласно сообщениям, канадский солдат помог эвакуировать 100 афганцев три года назад во время вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана", - отмечает издание.
"В течение нескольких лет Лавери руководил частной охранной компанией Raven Rae Consulting Services в Кабуле. Причина ареста Лавери талибами* остается неясной", - отмечает новостной портал.
"Освобождение Лавери свидетельствует о продолжающихся дипломатических усилиях, а также подчеркивает ключевую роль Катара в переговорах с движением "Талибан"*. Однако обстоятельства его ареста и условия содержания под стражей остаются неясными, что вызывает обеспокоенность по поводу безопасности иностранных граждан в Афганистане", - отмечает Khaama press.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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