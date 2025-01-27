https://ria.ru/20250127/taliby-1995632952.html

Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана

Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана - РИА Новости, 27.01.2025

Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана

Талибы* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) освободили из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:26:00+03:00

2025-01-27T09:26:00+03:00

2025-01-27T12:25:00+03:00

в мире

кабул (город)

катар

канада

мелани жоли

оон

талибан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995680842_0:33:551:343_1920x0_80_0_0_07804ec97e34aa52ecc83b8e25a131e0.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Талибы* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) освободили из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери, арестованного в Кабуле 17 ноября, сообщает информационный портал Khaama press. По данным издания, глава МИД Канады Мелани Жоли объявила об освобождении Лавери при содействии Катара в понедельник на своей странице в соцсети X. В частности, она сообщила, что уже поговорила с Лавери и что сейчас он воссоединился со своей семьей в Катаре. Обстоятельства ареста Лавери в аэропорту Кабула остаются неясными. В прошлом году в организации Veterans Transition Network, где работал Лавери, заявили, что он часто ездил в Афганистан для выполнения гуманитарной миссии. По данным Khaama press, министр иностранных дел Канады в своем послании выразила благодарность катарскому коллеге за содействие в освобождении канадского гражданина. "Согласно сообщениям, канадский солдат помог эвакуировать 100 афганцев три года назад во время вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана", - отмечает издание. "В течение нескольких лет Лавери руководил частной охранной компанией Raven Rae Consulting Services в Кабуле. Причина ареста Лавери талибами* остается неясной", - отмечает новостной портал. "Освобождение Лавери свидетельствует о продолжающихся дипломатических усилиях, а также подчеркивает ключевую роль Катара в переговорах с движением "Талибан"*. Однако обстоятельства его ареста и условия содержания под стражей остаются неясными, что вызывает обеспокоенность по поводу безопасности иностранных граждан в Афганистане", - отмечает Khaama press.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240906/taliban-1971111674.html

https://ria.ru/20241010/ssha-1977354196.html

кабул (город)

катар

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кабул (город), катар, канада, мелани жоли, оон, талибан