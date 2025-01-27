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Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана - РИА Новости, 27.01.2025
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09:26 27.01.2025 (обновлено: 12:25 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/taliby-1995632952.html
Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана
Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана - РИА Новости, 27.01.2025
Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана
Талибы* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) освободили из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:26:00+03:00
2025-01-27T12:25:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Талибы* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) освободили из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери, арестованного в Кабуле 17 ноября, сообщает информационный портал Khaama press. По данным издания, глава МИД Канады Мелани Жоли объявила об освобождении Лавери при содействии Катара в понедельник на своей странице в соцсети X. В частности, она сообщила, что уже поговорила с Лавери и что сейчас он воссоединился со своей семьей в Катаре. Обстоятельства ареста Лавери в аэропорту Кабула остаются неясными. В прошлом году в организации Veterans Transition Network, где работал Лавери, заявили, что он часто ездил в Афганистан для выполнения гуманитарной миссии. По данным Khaama press, министр иностранных дел Канады в своем послании выразила благодарность катарскому коллеге за содействие в освобождении канадского гражданина. "Согласно сообщениям, канадский солдат помог эвакуировать 100 афганцев три года назад во время вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана", - отмечает издание. "В течение нескольких лет Лавери руководил частной охранной компанией Raven Rae Consulting Services в Кабуле. Причина ареста Лавери талибами* остается неясной", - отмечает новостной портал. "Освобождение Лавери свидетельствует о продолжающихся дипломатических усилиях, а также подчеркивает ключевую роль Катара в переговорах с движением "Талибан"*. Однако обстоятельства его ареста и условия содержания под стражей остаются неясными, что вызывает обеспокоенность по поводу безопасности иностранных граждан в Афганистане", - отмечает Khaama press.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240906/taliban-1971111674.html
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в мире, кабул (город), катар, канада, мелани жоли, оон, талибан
В мире, Кабул (город), Катар, Канада, Мелани Жоли, ООН, Талибан
Талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана

Khaama press: талибы освободили из тюрьмы канадского ветерана Лавери

© соцсетиДэвид Лавери
Дэвид Лавери - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Дэвид Лавери. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Талибы* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) освободили из тюрьмы канадского ветерана вооруженных сил Дэвида Лавери, арестованного в Кабуле 17 ноября, сообщает информационный портал Khaama press.
По данным издания, глава МИД Канады Мелани Жоли объявила об освобождении Лавери при содействии Катара в понедельник на своей странице в соцсети X. В частности, она сообщила, что уже поговорила с Лавери и что сейчас он воссоединился со своей семьей в Катаре.
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Обстоятельства ареста Лавери в аэропорту Кабула остаются неясными. В прошлом году в организации Veterans Transition Network, где работал Лавери, заявили, что он часто ездил в Афганистан для выполнения гуманитарной миссии.
По данным Khaama press, министр иностранных дел Канады в своем послании выразила благодарность катарскому коллеге за содействие в освобождении канадского гражданина.
"Согласно сообщениям, канадский солдат помог эвакуировать 100 афганцев три года назад во время вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана", - отмечает издание.
"В течение нескольких лет Лавери руководил частной охранной компанией Raven Rae Consulting Services в Кабуле. Причина ареста Лавери талибами* остается неясной", - отмечает новостной портал.
"Освобождение Лавери свидетельствует о продолжающихся дипломатических усилиях, а также подчеркивает ключевую роль Катара в переговорах с движением "Талибан"*. Однако обстоятельства его ареста и условия содержания под стражей остаются неясными, что вызывает обеспокоенность по поводу безопасности иностранных граждан в Афганистане", - отмечает Khaama press.
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В миреКабул (город)КатарКанадаМелани ЖолиООНТалибан
 
 
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